Луценко шукатиме правду у Вищому спецсуді

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав журналістам після сьогоднішнього засідання Апеляційного суду Київської області, який визнав законним рішення Києво-Святошинського суду щодо незаконності затримання, арешту та тримання під вартою екс-глави МВС.

“Йдеться про наявність чи відсутність в Україні суду. Як показали всі мої процеси, навіть непроста людина в Україні не може захистити себе від несправедливих звинувачень, і єдиний діючий суд в Україні - це Європейський суд з прав людини. А тепер я проходжу другий етап: чи може людина захистити свої порушені права? Виявляється, що і захистити свої права в Україні неможливо, бо суд не вважає за правильне звертатися до нього з такими клопотаннями. Києво-Святошинський суд постановив, що коли Луценко дізнався про рішення Європейського суду, котрим його визнано потерпілим, то моє звернення до Генпрокуратури і суду є неналежним”, - сказав Луценко.

За словами Луценка, це свідчить про те, що влада України не збирається виконувати рішення європейських інституцій, зокрема, Європейського суду з прав людини, і не хоче євроінтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна і судді Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання й арешт Луценка 26 грудня 2010 року. Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генпрокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року. Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Луценко подав скаргу на це рішення.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ призначив до розгляду скаргу у Києво-Святошинському суді Київської області.

1 липня цей суд вирішив не задовольняти скаргу Луценка на відмову слідчого Генеральної прокуратури відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, слідчого Сергія Войченка, суддів Печерського районного та апеляційного судів Києва, які винесли рішення про його затримання та арешт.

Луценко оскаржив це рішення.

Сьогодні, 22 липня, Апеляційний суд Київської області не задовольнив скаргу екс-міністра МВС на рішення Києво-Святошинського суду.

Зокрема, у рішенні Апеляційного суду говориться, що під час розгляду скарги Луценка у Києво-Святошинському суді були досконально вивчені всі матеріали справи, тому рішення цього суду залишено в силі.