Експерти радять Україні не розслаблятися - Росія тільки входить у смак

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин на прес-конференції на тему «Торгова війна з Росією: чого чекати простим українцям?».

«Я думаю, що українська влада, на жаль, як і раніше, займає пасивну позицію – не хоче або не може захищати українського виробника. Ситуація поліпшуватися не буде, це системна глобальна ситуація. І не матиме значення, є Україна членом якогось союзу чи ні», – сказав Юрчишин.

Його позицію підтримав директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, додавши, що українському бізнесу необхідно переорієнтовувати ринки.

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«У цій війні ніхто не переміг. Провокації повторюватимуться і цього року, і наступного, навіть якщо ми підпишемо договір чи не підпишемо його (йдеться про Угоду про асоціацію України з ЄС – УНІАН). Провокації не зникнуть», – упевнений Охріменко.

Експерт Центру Разумкова також вважає, що восени можливий новий конфлікт з Росією, цього разу в газовому питанні.

«Цими торговими елементами ситуація не закінчиться. Справа в тому, що у нас провисає ще так званий семимільярдний борг за газ (на початку року «Газпром» виставив Україні рахунок на 7 млрд дол. за газ, який вона не купувала в 2012 році, – УНІАН). Я думаю, що в найближчій перспективі ми матимемо проблеми у цій сфері», – сказав Юрчишин.

Крім того, експерти зійшлися в думці, що Росія піде на будь-які заходи, аби продемонструвати своє ставлення до можливого підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Росія спокійно піде на те, аби погіршити асортимент або скоротити постачання товарів заради того, аби показати, хто є хто», – відзначив Юрчишин.

При цьому доктор економічних наук кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія» Владислав Зимовець повідомив, що, відповідно до підрахунків експертів, простоювання на російській митниці обійдеться Україні приблизно в 500 млн. грн.

«Україна не втратить дуже багато. Десятиденне простоювання українського товару в рамках того, що експорт до Росії становить близько 17-18 млрд дол., розцінюється в 500 млн. грн. Для економіки України загалом це невеликий відсоток. Розрахунки того, що це (затримка товару на митниці – УНІАН) може суттєво вплинути на економіку України, неправильні», – сказав Зимовець.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна митна служба Росії з кінця липня зробила жорсткішим контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ, більш як 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торгових суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсягу постачань українських товарів до Російської Федерації за підсумками II півріччя 2013 року в обсягу 8,5 млрд дол.

16 серпня Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російської торговельно-економічної співпраці, від якої очікує відповідних пропозицій до 19 серпня. Він висловив упевненість, що в понеділок, 19 серпня, митні органи України і Росії розв‘яжуть проблеми з постачанням українських товарів в РФ.

18 серпня в телефонній розмові Азаров і керівник уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв висловили переконання, що торгові війни принципово неможливі.

21 серпня на засіданні Кабінету міністрів Азаров повідомив, що митні проблеми з постачаннями українських товарів до Росії відбулися через те, що українські підприємства не відреагували на попередження російської митниці про можливу зміну режиму, а також через недостатній рівень співпраці митниць обох країн.

При цьому 21 серпня ЗМІ повідомили, що Білгородська митниця на російсько-українському кордоні "працює в колишньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю щодо українських товарів".