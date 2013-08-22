Депутат: Країни соцтабору на початку 90-х витримали блокаду Росії і виграли

Про це заявив заступник голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Сергій Соболєв під час чату на Главреді.

"Все це нагадує ситуацію зразка початку 90-х, коли лідери Російської Федерації не могли змиритися зі втратою своїх інтересів у так званому таборі колишніх країн Варшавського договору (Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Чехія тощо) так само, як і в країнах Балтії (Естонія, Латвія, Литва). Всі ці держави витримали економічну, політичну, енергетичну блокаду з боку Росії. Що виграли ці країни - це очевидно: європейські стандарти життя, доступ до передових технологій, ринку праці. Що програла РФ - теж очевидно: мільярди доларів втрачених інвестицій, чудові торгові зв'язки, які потім відроджувалися десятиліттями. Тому "торгова війна", яку нам оголосили, на щастя, не громадяни Росії, а вище керівництво, закінчиться тим само, чим закінчилася така війна для нових членів ЄС на початку 90-х", - сказав політик.

"Я переконаний, наше майбутнє у відносинах з РФ - це так само як і з Європейським Союзом: всеосяжна без обмежень зона вільної торгівлі, від якої будуть вигравати мільйони українців, росіян, а шлях до блокади, "торгових війн" - це шлях у нікуди", - вважає народний депутат.

У той же час, він абсолютно впевнений в тому, що Угоду про асоціацію Україна-ЄС буде підписано.

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"Я не тільки вірю в підписання асоціації і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, але і є гарячим прихильником цього", - підкреслив політик.

"Ключове питання - не питання вибору: зона вільної торгівлі з Євросоюзом або Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Ключове питання для української економіки, як і в цілому для держави - мати максимальну кількість договорів про зону вільної торгівлі. А наддержавні утворення - Митний союз - це питання Конституції, суверенітету держави, незалежності, але аж ніяк не економічні", - вважає Соболєв.

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"Якби це було економічне питання, Російська Федерація, маючи торговий баланс, в якому 58% - це торгівля з Європейським Союзом, а лише 6% - торговельні відносини з Казахстаном і Білорусією, мала б першою прагнути до підписання угоди про ЗВТ з Європейським Союзом. Для доступу до передових технологій, дешевих кредитних ресурсів, найбільшого в світі ринку збуту власної продукції, а не тільки нафти та газу. Тому ці цифри є свідченням того на противагу економічним інтересам України, які є в Угоді про зону вільної торгівлі з ЄС, що нам пропонують будувати знову "комунізм", - резюмував депутат.