МЗС РФ здивували звинувачення "мало не в шантажі України"

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі офіційного представника МЗС РФ Олександра Лукашевича на запитання ЗМІ про вислови представників Єврокомісії щодо перспектив відносин України та країн - членів Митного союзу.

«Скажу відверто: нас здивувало, що в останні дні одразу кілька високопосадових чиновників Єврокомісії почали звинувачувати нашу країну чи не в шантажі України, прагненні примусити її вступити до МС, а потім і до створюваного Євразійського економічного союзу. Ми, зокрема, звернули увагу на відповідні вислови високого представника ЄС у закордонних справах і безпекової політики ЄС Кетрін Ештон за підсумками її візиту до Естонії 26 серпня, а також на заяви члена Єврокомісії Штефана Фюле 27 серпня. Суть їх зводиться до того, що Росія нібито всіма силами намагається утримати Україну від підписання вигідної для країни Угоди про асоціацію з ЄС і «затягнути» Київ до МС, задіюючи при цьому погрози і економічні важелі», - сказав він.

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На думку Лукашевича, характерно, що при цьому Євросоюз ставить на чільне місце не інтереси громадян України, а геополітичні міркування і боїться, за висловом Ештон, «втратити Україну».

При цьому він підкреслив, що на відміну від політиків з ЄС, що «не втомлюються критикувати будь-які прояви інтересу наших сусідів до євразійської економічної інтеграції, Росія ніколи не виступала проти «європейського вибору» України».

Лукашевич відзначив, що в Декларації про Євразійську економічну інтеграцію від 11 листопада 2011 року президенти Росії, Білорусі і Казахстану, по суті, зафіксували «європейський вибір», висловившись за зміцнення всебічної взаємовигідної і рівноправної співпраці з Євросоюзом з виходом на створення спільного економічного простору, за взаємне зближення інтеграційних процесів в Євро-Атлантиці і Євразії.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня верховний представник у закордонних справах і безпекової політики Євросоюзу Ештон і прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансип висловили думку, що Україна є важливим партнером для ЄС.

"Ми не можемо втратити Україну", - відзначила Ештон, додавши, що чекає і від України кроків назустріч підписанню Договору про асоціацію і вільну торгівлю.

27 серпня Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Фюле після зустрічі в Брюсселі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Андрієм Клюєвим сказав, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС не укладатиметься за рахунок відносин України з Росією або іншими сусідами.

“Дозвольте мені відзначити, що Угода про асоціацію не укладатиметься за рахунок відносин України з Росією або з іншими сусідами. І ми щиро віримо, що вона принесе вигоду усім сторонам”, - сказав Фюле.

Єврокомісар учергове виклав позицію ЄС щодо того, що будь-який зовнішній тиск на Україну, пов'язаний з її бажанням підписати Угоду про асоціацію з ЄС, є неприйнятним.

“Сьогодні ми стаємо свідками активнішої позиції Росії у цих питаннях. З Москви звучали коментарі, що підписання Угоди про асоціацію, зокрема її розділу про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, викличе неминуче посилення митних процедур для українських товарів, які завозяться до Росії”, - сказав єврокомісар.

Фюле нагадав, що Угода про асоціацію не заважає Україні розвивати конструктивні відносини з Євразійським митним союзом у тій мірі, в якій ці відносини спираються на принципи Світової організації торгівлі і не суперечать принципам глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.

“Враховуючи стурбованість Росії щодо проблем з правилам походження товарів, важливо відзначити, що в контексті зони вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діє в рамках Співдружності Незалежних Держав, товари ЄС, що експортуються до України відповідно до умов майбутньої глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі, не підпадатимуть під торгові преференції, коли їх експортуватимуть з України до Росії. А тому підписання угоди про вільну торгівлю з третьою стороною, тобто з нами, не може використовуватися як виправдання посилення митних процедур”, - відзначив він.