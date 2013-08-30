ЄС у жовтні оцінить виконання Україною критеріїв для асоціації

Про це повідомив Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле 29 серпня після зустрічі у Брюсселі (Бельгія) з трьома лідерами української парламентської опозиції Віталієм Кличко (УДАР) , Олегом Тягнибоком (ВО "Свобода" ) та Арсенієм Яценюком (ВО "Батьківщина"), повідомляє сайт Юлії Тимошенко.

"Україна повинна продемонструвати рішучі дії і відчутний прогрес за всіма критеріями, щоб ЄС міг підписати Угоду про асоціацію у Вільнюсі. Ці критерії включають вирішення проблеми вибіркового правосуддя, зокрема, справи Тимошенко і подальше реформування судової системи; вдосконалення виборчого законодавства, реформу Генеральної прокуратури, а також поліпшення ділового клімату", - заявив Фюле.

За його словами, під час зустрічі також обговорювалася роль української опозиції у цьому процесі. "Процес політичної асоціації України та економічної інтеграції з ЄС має бути всеосяжним, він потребує зусиль і широкого консенсусу щодо реформ, визначених порядком денним, а також конструктивного внеску як з боку уряду, так і з боку опозиції та громадянського суспільства. Саме тому я з нетерпінням чекаю участі у політичному круглому столі з цього питання з нагоди мого наступного візиту до Києва", - сказав єврокомісар.

Фюле повідомив, що Європейський Союз планує у жовтні оцінити рівень виконання Україною всіх критеріїв, визначених Радою Європейського Союзу 10 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких зазначила, що готова підписати Угоду про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті “Східного партнерства”, запланованому на кінець листопада цього року, за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.