ЗМІ: У Харкові самогубець стріляв по балконах і кидав з даху вибухівку (фото)
Вранці 15 вересня на вулиці Академіка Ляпунова в Харкові пролунали постріли, потім пролунало кілька вибухів.
Як розповів очевидець Олександр, невідомий чоловік виліз на дах багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Ляпунова, 11, почав стріляти, потім кинув вибухівку і наклав на себе руки, застрелившись і впавши з даху будівлі.
Очевидець розповів, що о 9.40 ранку на вулиці Академіка Ляпунова прогриміло кілька вибухів. З даху будинку № 11 на Ляпунова невідомий чоловік з самопалу спочатку розстріляв стоянку, потім кинув кілька вибухових пристроїв. Потім застрелився і впав вниз, повідомляє dozor.kharkov.ua.
Як розповіло джерело в правоохоронних органах, за попередньою інформацією 78-річний чоловік забрався на дах з власної квартири на 9-му поверсі, після чого почав стріляти по балконах і автомобілям з самопалу. Ніхто не постраждав.
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Також, за попередніми даними, чоловік страждав психічним розладом.
Як повідомили в ЦГЗ ГУМВС України в Харківській області, 78-річний харків'янин з даху будинку № 11 з саморобного пристрою пошкодив 7 автомобілів, після чого покінчив життя самогубством. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено, постраждалих немає.
Зараз тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу. Інформація внесена до журналу єдиного обліку про кримінальні правопорушення та інші події, що вчинені або готуються. Ведеться перевірка.