ЗМІ: У Харкові самогубець стріляв по балконах і кидав з даху вибухівку (фото)

Як розповів очевидець Олександр, невідомий чоловік виліз на дах багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Ляпунова, 11, почав стріляти, потім кинув вибухівку і наклав на себе руки, застрелившись і впавши з даху будівлі.

Очевидець розповів, що о 9.40 ранку на вулиці Академіка Ляпунова прогриміло кілька вибухів. З даху будинку № 11 на Ляпунова невідомий чоловік з самопалу спочатку розстріляв стоянку, потім кинув кілька вибухових пристроїв. Потім застрелився і впав вниз, повідомляє dozor.kharkov.ua.

Як розповіло джерело в правоохоронних органах, за попередньою інформацією 78-річний чоловік забрався на дах з власної квартири на 9-му поверсі, після чого почав стріляти по балконах і автомобілям з самопалу. Ніхто не постраждав.

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Також, за попередніми даними, чоловік страждав психічним розладом.

Як повідомили в ЦГЗ ГУМВС України в Харківській області, 78-річний харків'янин з даху будинку № 11 з саморобного пристрою пошкодив 7 автомобілів, після чого покінчив життя самогубством. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено, постраждалих немає.

Зараз тіло загиблого без видимих ​​ознак насильницької смерті направлено до моргу. Інформація внесена до журналу єдиного обліку про кримінальні правопорушення та інші події, що вчинені або готуються. Ведеться перевірка.