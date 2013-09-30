«Викриття. Скандальна правда про ТВК "ГЛОБУС" : що приховуться за красивою вивіскою?».

1 жовтня о 9:00 (ТВК «Глобус», 1-й поверх, 3-тя лінія , біля " Кофе Хауз " ) колишній топ-менеджер ТВК «ГЛОБУС» Олена Морріс проведе прес -тур присвячений ситуації навколо найпопулярнышого серед мешканців і гостей столиці торгового комлексу на тему: «Викриття . Скандальна правда про ГЛОБУС : що приховуться за красивою вивіскою?». Для акредитованих ЗМІ вперше з дня відкриття ГЛОБУС, буде дозволена відео- та фото- зйомка, забезпечений повний і безперешкодний доступ до всіх службових і технічних приміщень комплексу. .

У рамках прес- туру Альона Морріс проведе прес -конференцію , прокоментує заяву британського власник київського торгового центру « Глобус » та групи компаній London & Regional про спробу рейдерського захоплення ТВК «ГЛОБУС» і розповість шокуючу правду про те , що відбулося насправді . Чи існує дозвільна документація з експлуатації ТВЦ «ГЛОБУС» ? Яка небезпека підстерігає мешканців Києва та гостей столиці під час прогулянки по торговому комплексу ? У якому технічному стані знаходяться приміщення , чи працює гідроізоляція та вентиляція ? Чи витримають опорні конструкції безперервні зливи осені- 2013 року і прогнозовану синоптиками сувору сніжну зиму? Чому велика частина співробітників хворіють на вірусний аспергільозом , бронхіальну астму , кандидозом і алергічний риніт ? Як передаються такі захворювання і чи може їх викликати грибок «чорна цвіль » , який через постійну вогкость в'ївся в стіни комплексу ? Як власники комплексу ставляться до найманого персоналу та орендарів ? Що ховається у фінансових звітностях ? Хто і чому організував замах на життя топ - менеджера? Чи є цей замах поодиноким випадком ?

Колишній топ -менеджер ТВК «ГЛОБУС » Олена Морріс надасть всі документи і вперше постане перед співробітниками та представниками ЗМІ , після того , як її на ранніх стадіях вагітності спотворили , плеснув в обличчя кислотою. Альона Морріс звернеться до Президента України Віктора Януковича , голови КМДА Олександра Попова , мешканців та гостей столиці , орендарів торгових площ і співробітників ТВК «ГЛОБУС» з проханням не допустити свавілля і технічного колапсу в центрі столиці України .Акредитація: тел. 068 302 14 31 .