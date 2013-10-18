У відповідь на запити про декларації посадовці посилають у ЗМІ - моніторинг

Про це повідомили УНІАН в прес-службі організації.

Координатор громадянської ініціативи Анатолій Стоян зазначив, що у повному обсязі на інформаційні запити громадських моніторів відповіли 62 державні органи із 79. «Проте 9 державних органів (11%) нас «послали» шукати інформацію в ЗМІ, 4 (5%) органів надіслали рахунки за вартість інформації. При цьому 5 (6%) органів повідомили, що на їх погляд, ми не маємо законних підстав на отримання інформації про майнові декларації службовців”, - додав він.

За словами юриста Інституту медіа права Тетяни Олексіюк, такі відмови є неправомірними, адже порушують одразу два профільні закони України: «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання і протидію корупції». «Якщо орган влади у відповідь на інформаційний запит перенаправляє вас до інших джерел, зокрема в ЗМІ, – це пряме порушення права на доступ до інформації. В такому випадку варто подавати до суду, а наші юристи можуть здійснити повний супровід вашої справи», - зазначила вона.

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Крім відмов, активісти кампанії «Декларації без декорацій» отримують від державних установ пропозиції сплатити кошти за надану інформацію. “Найдорожчою в рейтингу вартості однієї «сторінки правди» майнової декларації публічних службовців є (без ПДВ) Херсонська міська рада - 5.74 грн, найдешевшою - Хмельницька міська рада – 0.18 грн”, - йдеться в повідомленні організації.

Всього моніторингом охоплено 80 органів державної влади та місцевого самоврядування, це близько 400 високопосадовців України.