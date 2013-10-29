Головне за день: огляд топ-новин

Медведєв пригрозив перевести Україну на передоплату за газ

Росія має намір перейти на поставки Україні газу за передоплатою, якщо проблема із заборгованістю не буде вирішена найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на селекторній нараді щодо боргів за поставки газу в Росії.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі складнощі, проте всі проблемні питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Україна вступить до ЄС менше, ніж за 10 років - Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді цього року і вступить до ЄС менше як через 10 років. Про це Рибак сказав під час зустрічі із викладачами та студентами Національного університету водного господарства та природокористування. Він зазначив, що після підписання угоди необхідна її ратифікація 28 парламентами.

Тим часом, прем’єр-міністр України Микола Азаров провів зустріч зі співголовами Моніторингової місії Європарламенту Александром Кваснєвським та Петом Коксом, які сьогодні повернулися до України. Наступні три дні Кокс і Квасневський працюватимуть у Києві і Харкові, де відбуває покарання колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

"Врадіївська справа": Підозрюваний розповів, як його побили

Під час судового засідання підсудний Сергій Рабиненко, що є також потерпілим, розповів, як співробітники Врадіївського райвідділу міліції – підсудні Євген Дрижак і Михайло Кудринський його били, щоб Рабиненко сказав, що Дрижак не брав участі у скоєнні злочину проти Ірини Крашкової.

Тим часом, адвокат Крашкової поскаржився, що суд порушує права його клієнтки, оскільки слухання відбуваються без її участі.

В Росії створили телепередачу про те, як жахливо жити в Україні

На телеканалі "Росія 24" стартував проект "Развод по-украински", присвячений наслідкам підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Відео першої програми циклу тривалістю майже 6 хвилин, розміщене в мережі YouTube, починається словами: "Депресивна економіка, упущена модернізація і промисловий спад – якщо взяти і на секунду, як би фотоапаратом, зафіксувати поточний стан економіки України, то саме ці слова якнайкраще зможуть передати всю картину".

У Сочі спостерігається розмив берегів, під загрозою руйнування олімпійські об'єкти

У береговій зоні порушений баланс наносів і спостерігається розмив берегів, через що існує можливість деформація об'єктів, побудованих до Олімпіади. При будівництві матеріал з прибережної зони брався таким чином, що сформувався дефіцит наносів, і в результаті стався розмив берега. Подібне відбувається завжди, коли будівництво відбувається в береговій зоні. Відповідальні служби повинні будут проводити безперервний моніторинг, щоб зрозуміти, де можуть статися руйнування.

Навального звинуватили у розкраданні на суму $1 млн

Олексію Навальному і його брату Олегу Навальному пред'явлено остаточне звинувачення у скоєнні розкрадання шляхом ошукання грошових коштів ТОВ «Ів Роше Схід» у сумі понад 26 млн рублів і ТОВ «Багатопрофільна процесингова компанія» у сумі понад 4 млн рублів.

ФІФА оприлюднила імена кандидатів на Золотий м’яч

цього року на одну з найпрестижніших футбольних відзнак претендують 23 футболісти, у тому числі й володар останніх чотирьох Золотих м’ячів Ліонель Мессі. Рекордсменом серед клубів цього року стала Баварія, шестеро гравців якої потрапили до списку обраних, серед країн лідирує Німеччина, громадянство якої мають п’ятеро з-серед названих ФІФА футболістів.

Польща вперше випередила Німеччину за кількістю студентів з України

Польща вперше в історії випередила Німеччину за кількістю українських студентів, котрі також зайняли перше місце серед усіх іноземних студентів, які навчаються у польських вищих навчальних закладах.