Головне за день: огляд топ-новин

ЗМІ: США не укладатимуть "антишпигунську" угоду з Німеччиною

Антишпигунську угоду між американськими та німецькими спецслужбами не буде укладено. Таке послання привезли із США глава Федеральної розвідувальної служби BND Герхард Шиндлер і президент Федерального відомства з охорони конституції Ханс - Георг Масен.

ЗМІ: У КНДР стратили 80 осіб за перегляд південнокорейських телепередач

80 осіб були публічно страчені в КНДР на початку листопада. Багато поплатилися життям за перегляд заборонених телевізійних шоу, повідомляють ЗМІ Південної Кореї.

Україна виявилася менш депресивною, ніж Росія

Українці нечасто страждають від хронічного поганого настрою: у нашій країні діагноз «клінічна депресія» поставили менш ніж 4% громадян (близько 1,8 млн осіб). Такі результати дослідження австралійським Університетом Квінсленда лікарської статистики.

Кількість постраждалих від тайфуну на Філіппінах досягла 9,5 млн осіб - ООН

Кількість постраждалих від руйнівного тайфуну на Філіппінах досягла 9,5 млн осіб. Гуманітарні організації вже зібрали харчові добавки для дітей, засоби надання першої медичної допомоги, воду для 13 тисяч сімей в охоплених лихом районах.

ЗМІ: Українці перестали скуповувати валюту

Гривня більше не піддається ризику девальвації через паніку серед населення. Минулого місяця чистий попит на долар (різниця між обсягом продажу й купівлі) був аномальним - всього $ 216 млн, хоча зазвичай в жовтні цей показник перевищує $1 млрд.

66% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом

Більшість українців (66%) погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні 2013 року. Натомість не погоджуються з таким твердженням 22% опитаних. Не визначились з цього питання 12% респондентів.

Україна посіла 27 місце у світі за кількістю мільярдерів

За кількістю доларових мільярдерів України опинилася на 27 позиції світового рейтингу, розташувавшись між Єгиптом та Чилі. Про це свідчать результати дослідження «Перепис мільярдерів 2013» , який було проведено експертами міжнародної компанії Wealth -X, яка досліджує життя найбагатших людей сучасності, спільно зі швейцарським фінансовим конгломератом UBS.

Україна потрапила до трійки найбідніших країн Європи

Білорусь, Україна та Молдова зайняли останні місця в рейтингу купівельної спроможності населення. Експертами бралося до уваги, скільки коштів отримує кожен житель країни протягом року після виплати всіх податків. Передбачалося також, що з цієї суми необхідно сплатити також комунальні послуги, громадський транспорт, купівлю продуктів харчування та інші життєві потреби.

Нафтогаз розрахувався з Газпромом за жовтень

"Нафтогаз України" розрахувався з "Газпромом" за постачання природного газу в жовтні, повідомив у понеділок міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. "Сплатили. Скажу 20 листопада, коли точні дані все зберемо, але сплатили", - відповів Ставицький на запитання, який обсяг "Нафтогаз" імпортував в жовтні та на яку суму.

МВС планує обмежити швидкість руху у населених пунктах до 50 км/год

Міністерство внутрішніх справ України планує розробити зміни до Правил дорожнього руху на 2014 рік, зокрема, обмежити швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 кілометрів на годину.

Україна збільшила поставки газу з Польщі, але скоротила з Угорщини

Добові поставки газу до України через польську газотранспортну систему з кінця минулого тижня збільшилися майже на 60%, тоді як закупівля газу на угорському ринку скоротилася більш ніж у два рази.

Україна вже третій день не купує російський газ - управління ПЕК РФ

Україна з 9 листопада припинила закупівлю природного газу у російського енергетичного монополіста компанії «Газпром». Припинення закупівель відбулося при тому, що на початку місяця Україна купувала газ на рівні 9-10 млн. куб. м на добу, що більш ніж вдесятеро менше середньодобових обсягів поставок.

ГПУ підозрює Власенка у неодноразовому побитті екс-дружини

Сьогодні, 11 листопада, лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив про арешт Власенка Генпрокуратурою. Пізніше член фракції "Батьківщина" Андрій Кожем'якін уточнив, що захисник Тимошенко не заарештований, а перебуває на допиті у Головному слідчому управлінні Генпрокуратурі. У свою чергу в ГПУ поінформували, що Власенко підозрюється у нанесенні умисних тілесних ушкоджень колишній дружині Наталії Окунській.

Українське автовиробництво з початку року впало майже вдвічі

За 10 місяців 2013 року в Україні вироблено 38 тис. 249 автотранспортних засобів, що на 43% менше аналогічного показника минулого року, повідомили у Асоціації автовиробників України. Серед них легкових автомобілів виготовлено 34 918 шт. (-43,2%), комерційних – 1 551 шт. (-43,3%) і автобусів – 1 780 шт. (-37,6%).

З вівторка черги з фур можуть вишикуватися по всьому кордону з Росією

З 12 листопада 2013 року на всьому російсько-українському державному кордоні митними органами Росії розпочнеться реалізація заходів по забезпеченню дотримання транзиту товарів, які ввозяться на митну територію Митного союзу. Про це повідомляє прес-служба української Держприкордонслужби. Раніше такі нововведення були запроваджені в пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною в межах Луганської та Донецької областей.