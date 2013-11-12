ЄСПЛ двічі відмовляв Тимошенко в клопотанні про лікування в Німеччині - ПР

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба партії.

«Європейський суд з прав людини двічі відмовляв у задоволенні клопотання Юлії Тимошенко щодо лікування у німецькій лікарні. В ході засідання робочої групи щодо вирішення її питання було встановлено, що Європейський суд у своєму рішенні від 30.04.2013 року зазначив наступне: «14 грудня 2011 року суд вирішив надати пріоритет розгляду цієї справи з огляду на серйозність та делікатність озвучених у ній скарг. 15 березня 2012 року він задовольнив клопотання пані Тимошенко про застосування тимчасового заходу (згідно з правилом № 39 регламенту суду) і вказав Уряду на необхідність забезпечення медичного лікування заявниці в належному лікарському середовищі. Після офіційного клопотання та надання з боку Уряду інформації на підтвердження того, що пані Тимошенко отримала відповідне медичне лікування в належному лікарському середовищі, 31 травня 2012 року суд прийняв рішення про припинення застосування тимчасового заходу як такого, що виконаний Урядом. Того ж самого дня суд відхилив повторне клопотання пані Тимошенко про застосування тимчасового заходу, який полягав би в забезпеченні її лікування в німецькій лікарні», - повідомив Володимир Олійник.

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За його словами, це означає, що Європейський суд з прав людини не знайшов підстав для прийняття рішення про лікування екс-прем’єра України в німецькій лікарні.

«Він двічі відмовив їй у такому клопотанні. Юлія Тимошенко, маючи право оскаржити дане рішення у Великій палаті, не скористалася цим правом, таким чином визнавши, що рішення суду є об’єктивним, а її вимоги – безпідставними. Дивує і те, що представники Об’єднаної опозиції не критикували рішення Європейського суду щодо відмови екс-прем’єру в лікуванні у німецькій лікарні, на відміну від огульної критики на адресу українських судів. А це свідчить про їхню вибірковість оцінки судової системи - як зарубіжної, так і української», - наголосив народний депутат.

На підставі вищезазначеної інформації він як член парламентської робочої групи щодо підготовки законопроекту про лікування ув’язнених за кордоном вніс пропозицію витребувати з Уряду України надані Європейському суду матеріали про лікування Юлії Тимошенко, на підставі яких було прийняте рішення про відмову у лікуванні за кордоном.

«Це потрібно для того, щоб на підставі європейської практики рекомендувати прийняття схожих рішень українським судам. Оскільки, не вивчивши це питання, ми не можемо рекомендувати нашим судам ухвалювати рішення щодо такої категорії справ. Потрібно узагальнити їхній (країн ЄС. – Ред.) досвід, адже Європейський суд мотивується правовими підставами. Вивчивши це питання, ми зможемо домогтися, щоб така практика була єдиною і здійснювалася з урахуванням досвіду Європейського суду з прав людини», - підсумував політик.

Нагадаємо, 11 листопада, робоча група з підготовки законопроекту про можливе лікування засуджених за кордоном погодила принципи, які будуть відображені в законопроекті про лікування засуджених за кордоном.

Наступне засідання робочої групи пройде у вівторок. Робоча група при роботі над документом обговорить всі 4 зареєстрованих у Верховній Раді законопроекти про лікування засуджених за кордоном і пропозиції опозиції, які надійшли наприкінці минулого тижня.