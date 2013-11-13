В євроінтеграційному процесі потрібно витримати паузу, - політолог

Реалісти почали висловлюватися про необхідність паузи в євроінтеграційному процесі, пише у своєму блозі на сайті «Українська правда» політолог, голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко, аналізуючи перспективи висновку засідання Ради Міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

«Місія Кокса – Квасневського зайшла в тупик. 13 листопада вона має звітувати про стан виконання Україною взятих на себе зобов'язань по підготовці до підписання Угоди про асоціацію. З одного боку, Україна виконала переважну більшість вимог ЄС. З іншого – справа Тимошенко залишається каменем спотикання при прийнятті рішення щодо України, - зазначає політолог.- За п'ять днів після звіту комісії Кокса і Квасьневського засідання Ради Міністрів закордонних справ країн Євросоюзу має визначитися із тим, чи рекомендувати підписання на Вільнюському саміті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

На його думку, Україна досить чітко визначила свою позицію. «Ми не просто задекларували європейський вибір, а й протягом року прийнялі ряд важливих законів, кримінально-процесуальний кодекс, підготували закон про прокуратуру та нове виборче законодавство. У нас відбулися серйозні зрушення у сфері свободи слова та засобів масової інформації, органи державної влади стали більш відкритими. Ми впроваджуємо європейські стандарти та готові до серйозних збитків для нашої економіки. Що ще потрібно? Хочете підписувати Угоду про асоціацію – підписуйте без додаткових умов. Ні – то ми нікуди не спішимо. М'яч на вашому полі», - пише у своєму блозі політолог.

Що ж до «питання Тимошенко», яке то з`являлося у«списку Фюле», то зникало, Бондаренко вважає, що це – не більше ніж маніпулятивна зброя в руках тих, кому доручено вирішувати долю української євроінтеграції.

«Справа не лише в Тимошенко, в бажанні чи небажанні її випускати на лікування або реабілітувати. Вона – далеко не ключова постать у великій грі. Вона скоріше об'єкт маніпуляцій різних сторін, а не епіцентр подій. Якщо Угоду не буде підписано – то зовсім не тому, що Янукович не випускає на волю Тимошенко. Скоріше Тимошенко – це останній запобіжник у процесі визначеності щодо Угоди про асоціацію. І не варто примітивізувати весь процес», - вважає Кость Бондаренко.

На його переконання, Україну абсолютно влаштовує пауза у стосунках з ЄС. «Це не означає кардинальний поворот. Це не означає розворот на 180° – вбік Митного союзу. Це означає лише паузу – приблизно на рік», - підкреслює Бондаренко. «Суспільство перегодували аргументами "за" і "проти". У суспільстві посіяли надто завищені очікування від Угоди. Асоціація мислиться як ледве чи не панацея та надідея для України. А це зовсім не так», - аргументує блогер, вчергове наводячи приклади негативних наслідків перспектив євроінтеграції для окремих професій чи соціальних груп українців.

При цьому Бондаренко підкреслює, що вважав і вважає європейський вибір пріоритетним і необхідним. «Я залишаюся прихильником європейської інтеграції України. Я ніколи не погоджуся на кардинальний поворот. Але я не прихильник інтеграції за будь-яку ціну.І я готовий чекати – рік, два – аби лише в майбутній Європі Україна була не слабкою ланкою, не непорозумінням і зоною постійної нестабільності, у якої лише одна приваблива риса – її чорноземи, а впливовим гравцем. Принаймні, не менш впливовим, ніж Польща», - резюмує Кость Бондаренко.