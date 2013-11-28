Головне за день: огляд топ-новин

Меркель заявила, що надії на підписання асоціації з Україною немає

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє, що надії на підписання завтра Угоди про асоціацію між Україною та ЄС немає. “В мене немає надій на завтра, що буде підписана угода з Україною”, - сказала Меркель. Водночас канцлер ФРН додала, що двері ЄС для України залишаються відчиненими.

Янукович прибув до Вільнюса

Президент України Віктор Янукович прибув до Вільнюса для участі в саміті ЄС та країн програми "Східне партнерство", який відкрився сьогодні ввечері.

Учасники Євромайдану пропонують утворити живий ланцюг від Києва до Львова

На акції на підтримку євроінтеграції України, яка відбувається на столичному Майдані Незалежності, пролунала ініціатива створити завтра живий ланцюг від Києва до Львова.

Фюле вважає вимоги України про компенсацію в 160 мільярдів завищеними

Єврокомісар з питань політики і добросусідства Штефан Фюле вважає завищеною озвучену урядом України оцінку коштів, необхідних на адаптацію країни до стандартів Євросоюзу. "Цифра в 160 млрд євро у вигляді адаптаційних витрат для України не викликає довіри. Навіть якщо розтягнути цю цифру на 10 років перехідного періоду, це 10% річного ВВП України", - сказав він. Також Фюле висловив жаль з приводу призупинки у перемовинах щодо асоціації. У той же час в Інституті Геєця пояснили, звідки взялася сума в 160 млрд євро для модернізації економіки України.

Кокс сумнівається у виправданості рішення України щодо ЄС

За словами Кокса, немає сумнівів, що з боку Росії здійснювався тиск. «Але чи пояснює це вибір, це питання», - сказав Кокс, водночас погодившись, що тиск був ефективним. Він підкреслив, що чинити тиск на незалежну державу є неєвропейським підходом. Водночас він закликав ЄС залишити для України двері відчиненими, підкресливши, що це необхідно заради тієї молоді, яка сьогодні демонструє свою прихильність європейській перспективі країни. «Ми повинні враховувати їх надії», - підкреслив Кокс.

В ЄС пригрозили, що Україну чекає доля Білорусі

Президент Литви припускає, що причиною розвороту у бік Москви стали запропоновані Росією кредити, в обмін на які не треба здійснювати реформи. "Але грошей просто так не дають. Конкурентоздатність України знижуватиметься, демократизація буде йти повільніше, залежність від Кремля ставатиме дедалі сильнішою. На Україну чекає майбутнє Білорусі", - спрогнозувала Грібаускайте.

Яценюк розповів, чи буде єдиний кандидат від опозиції на виборах-2015

Українська опозиція виставить трьох кандидатів на президентські вибори у 2015 році, а кандидат, який вийде у другий тур, отримає підтримку всіх опозиційних сил країни, повідомив журналістам лідер опозиційної парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

ЄС повинен підписати угоду з Україною без звільнення Тимошенко - президент Польщі

Президент Польщі Броніслав Коморовський підтримує підписання Угоди про асоціацію ЄС з Україною без звільнення Тимошенко, оскільки це дозволить вирішити її питання в майбутньому, а сама вона закликає до реалізації власне такого варіанту.

Україна та ЄС парафували Угоду про спільний авіапростір

Україна та Європейський союз сьогодні парафували Угоду про спільний авіапростір на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. Віце-президент Європейської комісії Сійм Каллас заявив, що "Досягнута сьогодні у Вільнюсі Угода дозволить Україні та ЄС стати партнерами в авіації через поступову інтеграцію ринків".