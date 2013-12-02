Баррозу прийме делегацію України для обговорення асоціації з ЄС

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу погодився прийняти "на належному рівні" спеціальну делегацію з України для обговорення деяких аспектів Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, повідомляє Європейська комісія.

Однак, зазначається в повідомленні на сайті ЄК, Баррозу відкинув можливість нових переговорів щодо тексту Угоди, яка вже була парафована.

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"Під час телефонної розмови Президент України попросив Європейську комісію прийняти делегацію з України для обговорення деяких аспектів Угоди про асоціацію та глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі. Президент Баррозу підтвердив готовність Європейської комісії прийняти таку делегацію на належному рівні. Він підкреслив, що Європейська Комісія готова обговорювати аспекти втілення угод, які вже парафовані, але не поновлювати які-небудь переговори. Ці умови були прийняті Президентом Януковичем і було вирішено, що час та рівень консультацій мають бути узгоджені через відповідні дипломатичні канали", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на саміті «Східного партнерства» Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Влада України мотивувала відмову від євроасоціації великими економічними втратами, яких нібито зазнає Україна після запровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом і у зв’язку із запровадженням Росією захисних заходів.

Перед цим прем'єр-міністр України Микола Азаров публічно заявив, що для адаптації українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу необхідно 165 млрд євро протягом 10 років. У ЄС розмір суми викликав здивування. Європейський комісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав її необґрунтованою і спекулятивною.

1 грудня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, що Україна розраховує одержати від Європейського Союзу кредитні лінії на суму 10 млрд євро і розробити "дорожню карту" щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Він зазначив, що ще у вересні розмір такого кредиту міг би становити 3-5 млрд євро, проте через зміну ситуації необхідність у коштах збільшилася. "Приблизно у вересні я подавав розрахунки, нам достатньо було 3-5 млрд євро - це та сума, яка б дала можливість нас підтримати, щоб запустити модернізацію і почати працювати... Сьогодні криза поглибилася, треба знову зробити розрахунки і вийти на якусь суму, але це не сума 160 млрд євро”, - зазначив Арбузов.

При цьому він припустив, що розмір суми може становити 10 млрд євро. “Це 10 млрд євро, можливо. Тай то, ми просили кредитні лінії: коли прийде час повертати, ми повернемо", - сказав перший віце-прем’єр.

Нагадаємо, після відмови уряду Азарова від євроасоціації 21 листопада по всій Україні розпочалися масові акції протесту громадян. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні поновилися і посилилися. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона людей.

Акції протесту тривають.