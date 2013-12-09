Опозиція не погоджувала Катеринчука на посаду коменданта Києва

Про це заявив депутат від фракції УДАР в Київраді VI скликання Олексій Давиденко, передає прес-служба партії.

"Кандидатура Миколи Катеринчука на посаду коменданта Києва не узгоджувалася з опозицією, зокрема, з партією УДАР. Ми не проводили жодних переговорів з Катеринчуком і, взагалі, не погоджували жодної кандидатури столичного коменданта", - підкреслив Давиденко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Європейської партії, Народне віче Євромайдану підтримало Миколу Катеринчука на посаду революційного коменданта Києва.

Виступаючи зі сцени, Катеринчук заявив, що потрібно обрати революційного коменданта столиці та запропонував свою кандидатуру, яку підтримали одноголосно, повідомляє прес-служба партії.