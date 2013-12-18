За два дні з київського заводу «Радикал» було вивезено 48 тонн токсичних відходів

З київського заводу «Радикал» протягом 16-17 грудня було вивезено 48 тонн хлорвмістних токсичних відходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Роботи проводились під контролем комісії з приймання робіт із екологічної санації території та об’єкті ВАТ «Радикал» на чолі з директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмилою Денисюк.

Як зазначається, загалом територію підприємства планують очистити до кінця року.

Денисюк зауважила, що влітку цього року з території заводу було вивезено 45 тонн хлорвмістних речовин, а в попередні роки ще 50.

“Утім нещодавно під завалами ми виявили ще понад 300 тонн бочок зі шкідливою речовиною, кампанію з вивезення яких ми зараз і проводимо, аби вже наступного року приступити до очищення території заводу від ртутьвмістних речовин. За нашими підрахунками, їх все ще залишається близько 200 тисяч тонн», – сказала Денисюк.

Директор департаменту також наголосила, що КМДА планує якнайшвидше знешкодити та утилізувати ці відходи. Так, минулого року працювала робоча група, до складу якої входили екологи, науковці, представники правоохоронних органів, а також місцевої і центральної влади. За результатами її роботи було розроблено техніко-економічне обґрунтування, проведено наукові дослідження стану ґрунту, повітря, споруд і промислового майданчика ВАТ «Радикал».

Згідно з експертними висновками, концентрація ртутьвмістних речовин є небезпечною для мешканців довколишніх територій.

Денисюк запевнила, що КМДА провела підготовку до вивезення небезпечних ртутьвмістних речовин з території заводу. Очищувати територію «Радикалу» міська влада готова вже з наступного року.

Директор департаменту також додала, що всі відходи будуть вивезені за межі України, тому що держава не має технічних можливостей для переробки цієї речовини.

Як повідомляв УНІАН, до припинення у 1996 році своєї виробничої діяльності, ВАТ «Радикал» було монополістом з виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів, які містили в своєму складі сполуки ртуті та хлору. Ці речовини при неналежних умовах зберігання та експлуатації становлять екологічну небезпеку, особливо враховуючи те, що зупинка виробництва була проведена з порушенням вимог природоохоронного законодавства, а залишки хімічних речовин не були вивезені з підприємства.