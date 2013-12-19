Головне за день: огляд топ-новин

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20:00, 19 грудня 2013
Політика
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Янукович дав інтерв'ю журналістам, Путін виступив з підсумковою прес-конференцією, 16 січня Рада спробує прийняти бюджет-2014

Янукович дав інтерв'ю журналістам

Сьогодні Президент України Віктор Янукович дасть інтерв’ю українським журналістам.

В ході розмови, Віктор Янукович пояснив, як йому вдалося досягти домовленості з Російською Федерацією про зниження ціни на газ.

Президент запевнив, що Київ продовжує переговори з ЄС про лібералізацію візового режиму.

Янукович анонсував новий круглий стіл з опозицією на завтра.

Також, Президент назвав причину, через яку може відмовитися від виборів 2015 року.

Путін виступив з підсумковою прес-конференцією

Президент Росіїї Володимир Путін сьогодні дав дев'яту "велику" прес-конференцію. В ході прес-конференції обговорювалися зокрема і питання нещодавніх домовленостей з Україною.

Зокрема, Путін пояснив, що кредит у $15 млрд Україні не є марнотратством, і ці гроші повернуться, оскільки надаються Україні під відсотки.

Щодо знижки на газ, Путін наголосив, що цей крок є тимчасовим.

"Ми розраховуємо на те, що нам вдасться знайти якісь рішення довгострокового характеру, які дозволять зберегти зазначену ціну і дозволить працювати глибше один з одним", - сказав Путін.

Президент РФ пообіцяв помилувати Ходорковського найближчим часом. Нещодавно Ходорковський написав прохання про помилування.

Путін ухилився від запитання про свого наступника.

16 січня Рада спробує прийняти бюджет-2014

Підготовка Комітетом з питань бюджету за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України пропозицій до проекту закону та подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради до 10 години 16 січня 2014 року.

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