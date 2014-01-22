День Соборності в Україні: стрілянина, перші жертви та невдала спроба діалогу

О 8.10 ранку правоохоронні органи пішли на штурм на вулиці Грушевського, захопивши всю вулицю і Європейську площу.

Мітингувальники, у свою чергу, пішли в атаку на «Беркут» і відтіснили спецназівців на вихідну позицію з допомогою каменів, петард і «коктейлів Молотова».

В цей час Генеральна прокуратура України підтверджує факт загибелі другого учасника протестів на Грушевського.

“У холі бібліотеки, на столі, був виявлений труп чоловіка з двома вогнепальними пораненнями (в голову і груди). При ньому був знайдений паспорт та особисті речі. Крім того, близько 9 години ранку в приміщенні бібліотеки був виявлений ще один чоловік з вогнепальними пораненнями, який був непритомним. Останній загинув”, - сказано в повідомленні.

Близько 13.00 дня "Беркуту" вдалося відтіснити мітингувальників з Грушевського і розібрати барикади. Під натиском спецназівців люди масово тікали з Європейської площі в бік Євромайдану.

Після відступу на вихідні позиції спецназівці МВС дочекалися, коли хвиля людей з Майдану знову підійде на Грушевського і тоді силовики знову перейшли в наступ, відтіснивши мітингувальників до готелю “Дніпро” і до Хрещатика. Під час наступу були захоплені кілька активістів. Їх правоохоронці забрали до себе в тил.

Мітингувальники почали масово палити автомобільні шини, і Грушевського затягнуло величезною хмарою чорного диму.

У ЗМІ потрапила інформація про евакуацію співробітників офісів і магазинів на Хрещатику - про нібито підготовлюваний розгону протестувальників.

Підігріла чутки про підготовку розгону поява бронетехніки на вулиці Грушевського і біля Кабміну.

Протягом деякого часу міліція і протестувальники на Грушевського почергово відтісняли один одного.

Зокрема, силовики спробували погасити вогняну заслону з покришок брандспойнтами.

Періодично у мітингувальників стріляли газовими та світло-шумовими гранатами. Мітингувальники у відповідь кидали "коктейлі Молотова" і камені. Люди постійно курсували з Майдану до Грушевського та у зворотному напрямку, а біля готелю "Дніпро" почали будувати другу лінію барикад.

Тим часом із заявами з приводу подій у Києві виступили багато західніих і російських політиків.

Так, у Держдумі РФ прийняли заяву "Про загострення ситуації в Україні", де стверджувалося, що протести в Україні набувають все більш масштабного й агресивного характеру», і «по суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом».

Кілька заяв зробили в сусідній Польщі. Місцева опозиція закликала ЄС не відвертатися від України, а польський президент попросив Віктора Януковича зупинити кровопролиття.

Голова Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу заявив, що він "шокований" смертю демонстрантів і закликала сторони конфлікту до "справжньому діалогу".

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі пам'ять загиблих у Києві вшанували хвилиною мовчання.

Також сьогодні відбулася спроба переговорів між опозицією і представниками влади, включаючи Президента України Віктора Януковича.

Після близько трьох годин, проведених у приміщенні АП, лідери опозиції вийшли і без коментарів пішли. Пізніше на Майдані вони заявили, що переговорний процес виявився фактично безрезультатним.