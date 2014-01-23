На Грушевського вогонь від палаючих автошин перекинувся на будинок - МВС
00:27, 23 січня 2014Політика
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На вулиці Грушевського учасники масових заворушень продовжують підпалювати автомобільні покришки, в результаті чого полум’я перекинулося на будинок під номером 4.
На Грушевського вогонь від палаючих автошин перекинувся на будинок - МВС REUTERS
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.
Працівники міліції разом зі співробітниками Держслужби з надзвичайних ситуацій вживають заходи з гасіння пожежі, поінформували в МВС, заявивши, що «радикально налаштовані особи чинять опір і продовжують палити гуму».
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Як повідомлялося, протестувальники запалили автошини на вулиці Грушевського, щоб мінімізувати для правоохоронців сектор обстрілу із зброї та перешкодити швидкому пересуванню спецпризначенців на випадок чергової спроби витіснення або розгону активістів.
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