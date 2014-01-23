На Грушевського вогонь від палаючих автошин перекинувся на будинок - МВС



Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Працівники міліції разом зі співробітниками Держслужби з надзвичайних ситуацій вживають заходи з гасіння пожежі, поінформували в МВС, заявивши, що «радикально налаштовані особи чинять опір і продовжують палити гуму».

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