Після нічного нападу силовиків на Автомайдан зникло 30 активістів - депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Штабі національного спротиву заявив народний депутат від «Батьківщини» Володимир Яворівський, відповідаючи на запитання журналістів.

«Остаточної інформації немає. Близько 30 осіб», - сказав він.

У свою чергу депутат від «Батьківщини» Анатолій Дирів відзначив, що ці люди або не виходять на зв’язок, або затримані, або перебувають десь у лікарні.

«Де чітко є ці люди, ми не можемо сказати, ми не знаємо», - сказав депутат.

Читайте такожУ МВС заперечують нічні напади Беркуту на Автомайдан і заявляють, що постраждали силовики

Як повідомлялося, близько 3-ї години ночі 23 січня на патрулі Автомайдану у трьох місцях "Беркут" влаштував пастки: на Кріпосному провулку, біля 17-ї лікарні та на вулиці Інститутській. В одному з випадків невідомі підключились до рації автомаданівців і через ці радіохвилі почали повідомляти, що переслідують автобус з "Беркутом" без номерних знаків і просять про допомогу. Це й була пастка, передає «5 канал». Активістів підловив "Беркут", почав бити їхні автівки, аби ті вийшли, трощили вікна. Зрештою, 15-х активістів викрали, повідомляє телеканал. У побитих машинах залишились особисті речі власників.

При цьому момент нападу зафіксував відеореєстратор в одній автівці.

Разом з тим у МВС заперечили напади «Беркута» на учасників Автомайдану, заявивши, натомість, що саме силовики постраждали від дій активістів.

«Молодики спортивної статури з битками вчиняли хуліганські дії, наносили удари по транспортних засобах, кидали каміння. Міліція затримала близько 20 нападників», - заявили в МВС.