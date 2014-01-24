Оболонський суд розглядає справи затриманих на Грушевського й автомайданівців (оновлюється)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Суд планує розглянути справи 19 осіб.

Наразі розглянули уже справи 5 осіб.

Зокрема, затриманим на Грушевського обирають запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (Сергій Симонов і Васить Попович, а активістам Автомайдану (Омелян Гаврилів і Ігор Мисяк) - 2 місяці тримання під вартою.

Читайте такожПісля нічного нападу силовиків на Автомайдан зникло 30 активістів - депутатиЗараз чекають рішення суду у справі Остапієнка Дениса, який випадково опинився в колоні Автомайдану.

Станом на 21:20 оголошено рішення суду про обрання запобіжного заходу для Дениса Остапієнка у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Львів'янину Олексію Сализі суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Володько Сергій також отримав 2 місяці арешту у вигляді запобіжного заходу.

Денису Сергієнку, який також не брав участі в акціях, суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

До суду приїхали Віталій Кличко та Шефан Фюле.

Олександр Кравцов та 73-річний Микола Пасічник також отримали 2 місяці арешту у вигляді запобіжного заходу. Під час арешту у затриманого Миколи Пасічника вилучили рибу, сало і хліб, але це ніяк не вплинуло на рішення суду і його як небезпечного злочинця відправили у СІЗО.

До пікетувальників біля стін Оболонського райсуду вийшов юрист з Європи, ламаною російською сказав: "Це дивний суд, таке враження, що процес підганяється під вже написані рішення. Ваші слова чути в залі суду, це підбадьорює затриманих. Продовжуйте мирний протест".

Затриманому на Грушевського Андрійчуку суд призначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами суду, всім автомайданівців суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

У відповідь на такі рішення суду люди зламали ворота під будівлею суду.