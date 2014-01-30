Затримані активісти виявилися заручниками конфлікту між Майданом і владою - експерт

Затримані активісти виявилися заручниками конфлікту між учасниками майданного руху і владою.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Андрій Єрмолаєв.

«Я вважаю, що закон (про амністію протестувальників - УНІАН) скороспішний і для багатьох громадян - учасників акцій протесту малозрозумілий, тому що учасники протесту швидше сприйняли цей закон як ультиматум, а люди, яких затримано, виявилися заручниками цього конфлікту між учасниками майданного руху та владою», - зазначив експерт.

На думку Єрмолаєва, у подальшому в опозиції можуть посилитися внутрішні суперечності, і ймовірна хаотизація ситуації в країні.

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«Вже очевидно, що опозиція не представляє весь Майдан. Я не виключаю, що внутрішні суперечності опозиціонерів посиляться, тому що однакова тактика, однакові цілі в ході подій на Майдані. Не виключаю, що це все призведе до подальшої хаотизації ситуації в країні, особливо на регіональному рівні», - пояснив Єрмолаєв.

Він вважає, що опозиція повинна повернутися до переговорів з владою.

Крім того, за словами експерта, другий важливий момент - на майбутній сесії Верховної Ради першими повинні розглядатися питання призначення нового уряду і зміни політичної системи.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада прийняла закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зібрань».

Закон, автором якого є представник Президента України в парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко, містить 11 статей, і передбачає звільнення від кримінальної відповідальності і покарання за ряд злочинів та адміністративних правопорушень учасників мирних зібрань. Однак необхідною умовою при цьому є «вчинення ними сукупності дій, які дозволять відновити громадський порядок і безпеку та нормалізувати існуючий порядок суспільних відносин», зокрема: звільнення всіх зайнятих у місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель або приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, і зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об'єктів; розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського в Києві учасниками масових акцій протесту; розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів тощо у Києві та інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту.