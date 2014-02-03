Опитування TNS: 59,3% інтернет-користувачів підтримують відставку Азарова

Згідно з результатами опитування серед українців віком 18-55 років в містах з населенням 50 тис. і більше проведеного в Інтернеті, 29-31 січня 2014 року, 83,6% з них заявили, що знають про рішення які були прийняті на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок 28 січня.

В рамках опитування компанія TNS запитала «Чи слідкуєте Ви за подіями на Майдані та вул. Грушевського?»

97,8% відповіли ствердно, а 2,2% респондентів зазначили, що не слідкують за ситуацією.

На питання «Чи підтримуєте Ви відставку прем’єр-міністра України М.Азарова?», більше половини респондентів (59,3%) заявили, що схвалюють це рішення. 23,6% були абсолютно проти, решта – або утрималися, або не виявили зацікавлення стосовно цього питання.

Серед можливих претендентів на прем’єрське крісло респонденти найбільше виділили Петра Порошенка (21,8%), та Сергія Арбузова (21,6%). Арсеній Яценюк, якому під час перемовин з Президентом пропонували прем’єрське крісло, знайшов підтримку на цю посаду в 9,2% респондентів.

Більшість опитаних (41,4%) вважає, що до нового уряду увійдуть як представники Партії регіонів так і опозиції. 14,6% висловили думку про те, що це будуть спеціалісти в області управління, а 12,1% впевнені, що новий уряд знову буде складатися в основному з представників провладної партії.

Також більшість респондентів підтримують проведення дострокових президентських (51,3%) та парламентських (58%) виборів. Кардинально проти дострокових президентських виборів висловилися 41,4% респондентів, а парламентських – 33,5%.

Трохи більше половини (50,7%) доцільним вважають повернення до Конституції 2004 року. Абсолютно проти виступають тільки 20,9%. Решта ж вагаються з відповіддю.

Стосовно того «Чи повинна Україна знову розглянути питання про підписання асоціації з ЄС?», 48% респондентів відповіли ствердно, а 40,3% проти. Всі решта (11,7%) вагалися з відповіддю.

Майже порівну розділилися думки стосовно того чи потрібно продовжувати акції протесту. 48% висловилися за продовження акцій. З них 21,6% вважають, що варто призупинити масові акції, але не повністю, а 26,1%, що варто продовжувати. 45,1% за припинення всіх акцій.

Серед найважливіших причин того що зможе спричинити нові акції протесту більшість зазначає продовження репресій проти учасників акцій протесту (58,3%), непризначення президентських виборів (44,1%), непризначення парламентських виборів (33,1%).

Вибірка репрезентативна по регіонах і стате-віковій структурі для міст 50 тис.+. Вибіркова сукупність – 1008 респондентів. Дослідження проводилося в Інтернеті серед користувачів 18-55 років.