«Свобода» зареєструвала у ВР зміни до закону про амністію протестувальників

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Відповідним законопроектом, зокрема, передбачається назву закону викласти в такій редакції: «Про реабілітацію учасників протестних акцій».

Читайте такожОпозиція у ВР вимагатиме скасування закону МірошниченкаУ статті 9 пропонується передбачити, що «цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування». Наразі ж, згідно з відповідною статтею, «цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак вводиться в дію з дня, наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту сукупності таких дій: 1) звільнення всіх зайнятих в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель чи приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об’єктів; 2) розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського у місті Києві учасниками масових акцій протесту; 3) розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів тощо у місті Києві й інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту».

Також законопроектом пропонується виключити статті 10 та 11 закону.

Згідно зі статтею 10, генеральний прокурор України здійснює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України публікацію повідомлення про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту сукупності дій, передбачених статтею 9 цього закону, лише за умови, що такі дії були вчинені учасниками масових акцій протесту не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим Законом.

Читайте такожСьогодні вступає в силу закон про амністію учасників акцій протестуСтаття 11 вказує, що якщо до закінчення строку, передбаченого статтею 10 цього закону, публікація на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту сукупності дій, передбачених статтею 9 цього закону, не була здійснена, цей закон втрачає чинність з дня, наступного за останнім днем цього строку.