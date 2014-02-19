У Києві затримано 59 осіб за підозрою в участі у масових заворушеннях – МВС

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 18 лютого між міліцією і протестувальниками почалися зіткнення. Вони спалахнули, коли протестувальники спробували пройти до будівлі Верховної Ради, а правоохоронці заблокували їм шлях.

Читайте такожУ Києві звільнили ще 20 підозрюваних у заворушеннях на Грушевського - прокуратура До ранку 19 лютого кількість загиблих зросла до 25 осіб. Рахунок поранених з обох сторін йде на сотні.

На даний час правоохоронці продовжують наступ на Майдан з наміром зачистити його.