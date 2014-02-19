У Києві затримано 59 осіб за підозрою в участі у масових заворушеннях – МВС
13:05, 19 лютого 2014Політика
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У Києві станом на 12.00 за підозрою в участі у масових заворушеннях затримано 59 осіб.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 18 лютого між міліцією і протестувальниками почалися зіткнення. Вони спалахнули, коли протестувальники спробували пройти до будівлі Верховної Ради, а правоохоронці заблокували їм шлях.
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На даний час правоохоронці продовжують наступ на Майдан з наміром зачистити його.
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