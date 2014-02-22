Тимошенко вийшла на волю

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко на машині покинула лікарню «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, Тимошенко вивезли з території медзакладу на автомобілі о 17.40.

Разом з нею в автомобілі були її захисники Андрій Кожемякін та Сергій Власенко, які перед цим прибули до лікарні.

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Екс-прем’єр-міністра зустрічали близько 200 її прихильників, які почали скандувати "Юля!".

Тимошенко привітала присутніх, відчинивши вікно авто. У неї традиційна зачіска - закладена навколо голови коса.

Ніхто ніяких заяв і коментарів для преси не робив.