Тимошенко вийшла на волю
17:51, 22 лютого 2014Політика
3оновлено
Екс-прем’єр-міністра зустрічали близько 200 її прихильників, які почали скандувати "Юля!".
Тимошенко освободили
Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко на машині покинула лікарню «Укрзалізниці» у Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, Тимошенко вивезли з території медзакладу на автомобілі о 17.40.
Разом з нею в автомобілі були її захисники Андрій Кожемякін та Сергій Власенко, які перед цим прибули до лікарні.
Читайте такожРада звільнила Юлію Тимошенко
Екс-прем’єр-міністра зустрічали близько 200 її прихильників, які почали скандувати "Юля!".
Тимошенко привітала присутніх, відчинивши вікно авто. У неї традиційна зачіска - закладена навколо голови коса.
Ніхто ніяких заяв і коментарів для преси не робив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter