У ЄС заявили, що якщо радикали прийдуть до влади - фіндопомоги Києву не буде

Про те, що ускладнює прийняття такого рішення, кореспонденту “КоммерсантЪ-Україна" розповів голова комітету парламентського співробітництва ЄС-Росія німецький депутат Батіг Флекенштайн.

"Важливо, щоб перехідний уряд якомога швидше виконав основні вимоги Майдану. Ми чекаємо, що в найкоротші терміни вони проведуть демократичні вибори і приймуть нову Конституцію. Україні потрібні легітимні уряд і парламент, куди увійдуть представники всіх політичних сил", - заявив Батіг Флекенштайн.

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Кажучи про отримання Києвом фінансової допомоги від Європи, депутат зазначив, що Україна потребує серйозні економічні реформи.

"Однією лише консолідацією бюджету не обійдешся, потрібен тривалий процес модернізації економіки, створення робочих місць та заохочення інновацій. Ми не висуваємо Україні вимог, яких не пред'являли б позичальникам всередині Євросоюзу", - говорить глава комітету.

Відзначаючи участь радикалів у суспільно-політичному житті України, Флекенштайн заявив, що Євросоюз не підтримує сили на кшталт «Правого сектора».

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"Як європарламентар від Німеччини я відчуваю особливу відповідальність за те, щоб не допустити приходу до влади правоекстремістських партій. Урядова коаліція, якщо до неї увійдуть радикальні сили, буде важко домогтися довіри міжнародних партнерів, необхідної для отримання фінансової допомоги. Тертя в України в цьому випадку можуть виникнути не тільки з Росією, але і з Європейським союзом", - резюмував євродепутат.