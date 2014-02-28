МЗС Норвегії: новому керівництву України треба терміново налагоджувати діалог з Росією

Налагодження конструктивного діалогу з Росією має стати одним із пріоритетів нового уряду України. Таку думку висловив в офіційній заяві очільник МЗС Норвегії Берге Бренде, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Новому керівництву України необхідно в терміновому порядку налагоджувати діалог з Росією, яка залишається її сусідом і найважливішим партнером. Ми сподіваємося на те, що Росія також підтримає український уряд в конструктивній манері", - зазначив Бренде. Він висловив надію на те, що незабаром припиняться "хвилювання в окремих регіонах країни, які викликають занепокоєння".

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Норвегія вітає формування нового уряду України та "взятий ним курс на проведення реформ", - зазначив міністр. "Ми позитивно оцінюємо рішучість нового уряду здійснити низку важливих перетворень, - додав він. - Норвегія разом з іншими членами світового співтовариства має намір надавати підтримку Україні. Ми також будемо сприяти зміцненню інститутів громадянського суспільства в країні".

Раніше Бренде заявляв про намір Осло надавати Києву фінансову підтримку.

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"Я закликаю новий уряд країни шукати шляхи виходу з політичної кризи, керуючись демократичними цінностями і повагою до прав людини, - заявив Бренде. - Це в тому числі права національних, етнічних і мовних меншин, які Україна зобов'язана поважати, будучи членом Ради Європи".