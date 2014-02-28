Парламент висловив недовіру Нацраді з телерадіомовлення

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 242 із 303 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Це було повторне голосування, оскільки при першому голосуванні не було набрано необхідної кількості голосів. За дане рішення тоді проголосував лише 221 (за необхідних 226) із 298 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Виступаючи на засіданні парламенту, народний депутат Микола Княжицький зазначив, що Нацрада “не керувалася законодавством, не мотивувала своїх відмов (у наданні мовникам ліцензій — УНІАН) і діяла виключно за дзвінками з Адміністрації Президента: спочатку за дзвінками Льовочкіна (колишнього глави АП Сергія Льовочкіна — УНІАН), а потім за дзвінками Чмиря (колишнього заступника глави АП Юрія Чмиря - УНІАН)”.

Голова Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко повідомив, що голова Нацради Володимир Манжосов, а також члени Нацради Микола Фартушний та Лариса Мудрак написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Він також повідомив, що ще четверо членів Нацради написали заяви про відпустки на місяць, припустивши, що вони хочуть “подивитися, що далі буде в країні”.

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Томенко підкреслив, що дане рішення стосується 4-х членів Нацради, які призначалася за квотою ВР. За його словами, зараз тривають дискусії між юристами з приводу того, чи може в.о. Президента України звільняти тих членів Нацради, які були призначені за квотою Президента.

Томенко підкреслив, що має бути оголошено конкурс на посади членів Нацради. За його словами, до складу Нацради не повинні входити “чиновники, депутати, партійці, працівники фінансово-політичних угрупувань”, а мають увійти професіонали.