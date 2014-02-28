Озброєні люди масово покидають територію аеропорту Сімферополя, яку вони патрулювали з ночі

Про це УНІАН повідомляють очевидці.

“Люди сідають у вантажні автомобілі без пояснень. А літні жінки з георгіївськими стрічками, які також перебувають в аеропорту, кричать: “Росія! Росія! Навіщо ти нас залишаєш!", “ - сказав співрозмовник УНІАН.

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Як повідомляв УНІАН, з ночі 28 лютого в аеропорту Сімферополя перебуває кілька десятків людей у військовій формі з автоматами. Крім того, в аеропорту присутня група людей з георгіївськими стрічками. Всі вони говорять, що охороняють територію від можливого прибуття "бандерівців" з материкової України.

Депутат Верховної Ради Криму Володимир Кличников заявляв, що в аеропорту Сімферополя перебувають не російські військові, як про це пишуть у ЗМІ, а кримські загони самооборони.