Росіяни Криму звернулися до Путіна не вводити війська в Україну

Люди просять Путіна не вводити війська для врегулювання надуманого конфлікту.

"Ми - етнічні росіяни і російськомовні громадяни України - не потребуємо захисту наших інтересів іншими державами. Ми дякуємо вам за підтримку, проте, хочемо донести до вас інформацію про те, що нас ніхто і ніколи не зраджував на території України. Ми завжди жили вільно і щасливо, розмовляючи на звичному нам мовою. У школах ми також вивчали і державна мова України і володіємо ним настільки добре, що відчуваємо себе комфортно в україномовному середовищі.

Тому, при всій повазі до вашої турботи, ми просимо вас не піднімати на державному рівні Російської Федерації внутрішній питання нашої країни, який не є для нас гострим. Тим більше вводити війська для врегулювання можливо видимого вами, але не видимого нами, конфлікту. Дякуємо за розуміння. З ПОВАГОЮ, РОСІЯНИ ТА РОСІЙСЬКОМОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ", - йдеться в тексті петиції.

Як повідомляє kerch.fm, петиція розміщена в мережі Інтернет. Підписати петицію можна за цим посиланням