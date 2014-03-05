ГПУ оскаржила призначення Чалого «мером» Севастополя

Генеральною прокуратурою України до Окружного адміністративного суду Києва пред’явлено позов про скасування низки прийнятих Севастопольською міською радою рішень, якими створено не передбачений чинним законодавством орган, наділено владними повноваженнями не уповноваженого суб’єкта та передбачено проведення неконституційного референдуму з питань, які не віднесені до компетенції територіальної громади.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Крім того, оскаржено протиправні розпорядження керівника не передбаченого Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» органу - Координаційної ради з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста, якими передбачено створення місцевих органів міліції, прокуратури, Служби безпеки.

Проведеною перевіркою встановлено, що зазначені рішення прийняті з порушенням вимог ч. 2 ст. 19, ч. 3 ст. 140, ст.ст. 85, 121, 123 Конституції України та ст.ст. 26 і 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

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Вищевказані рішення створюють значну суспільну напругу, ставлять під загрозу забезпечення національної безпеки і тим самим порушують інтереси держави у цій сфері, що потребує втручання органів прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого на мітингу у Севастополі бізнесмена Олександра Чалого було обрано «міським головою» - головою виконавчого комітету міської ради. Водночас у Севастополі такі посади чинним законодавством не передбачені.

24 лютого Севастопольська міська рада ухвалила рішення про затвердження свого виконавчого органу - про створення міського управління із забезпечення життєдіяльності міста. Міське управління із забезпечення життєдіяльності міста доручено очолити Чалому.