З Житомира військовим Криму відправили вантажівку з продуктами

Про це УНІАН повідомила представник прес-служби Житомирської обласної організації Народної партії, оскільки саме в облосередку займалися організацією та збором продуктів для військових Криму.

За її словами, житомиряни на центральному ринку Житомира зібрали для військовослужбовців Криму сало, масло, яйця, чай та інші продукти - добровольну гуманітарну допомогу військовим Криму від підприємців Житомира.

Читайте такожЗаблокованим в Криму українським військовим місцеві жителі допомагали продуктами

“Нам стало відомо, що в деяких військових частинах закінчилось харчування для солдат, для особового складу. Ці продукти для того, щоб військові організували собі харчування», - зазначила представник прес-служби.

Передані продукти зібрані пересічними житомирянами на підтримку військових.

Також вчора на позачерговій сесії Житомирської облради депутати облради від Народної партії запропонували переказати житомирським курсантам, які наразі знаходяться у Криму, 2 млн грн. коштів з бюджету області, які виділяються депутатам облради для здійснення їх депутатських повноважень. Цю пропозицію на сесії підтримано більшістю депутатів.

Також в Житомирській області відкрито окремий рахунок, де акумулюються кошти для допомоги військовослужбовцям Криму, повідомив УНІАН голова Житомирської обласної ради Віталій Француз.