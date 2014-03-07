Створення нового Севастопольського морпорту незаконне – прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, «вказаним розпорядженням новоствореному Севастопольському морпорту підпорядковано усю портову інфраструктуру, розташовану на території міста і його акваторії та призначено виконувача обов’язків порту Воробйова О.О. Проведеною прокурорською перевіркою встановлено, що дане розпорядження прийнято усупереч Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про морські порти в Україні», оскільки законодавством не передбачено можливості створення місцевими органами виконавчої влади морських портів, призначення на посади його керівників, здійснення контролю за їх діяльністю та розпорядження майном».

Таким чином, прийняття цього розпорядження порушує порядок користування державною власністю та може завдати значної шкоди економічним інтересам держави, зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Міністерство інфраструктури України звернулося до Генеральної прокуратури України з проханням визначити законність рішення про формування нового Севастопольського морського торгового порту і підпорядкування йому всієї портової інфраструктури, розташованої на території міста Севастополь і його акваторії.

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«Інфраструктура Севастопольського порту належить нашій країні - Україні, саме ж підприємство входить до сфери управління Мінінфраструктури. Я впевнений, що Генпрокуратура, діяльність якої спрямована на затвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист інтересів держави і його громадян, відповідно до законодавства України здійснить миттєві заходи прокурорського реагування з метою недопущення втрати державного майна і можливого завдання шкоди державі. Севастопольський порт має стратегічне значення для економіки і безпеки нашої країни», - цитує прес-служба міністра Максима Бурбака.

За його словами, рішення про передачу, підпорядкування, перепідпорядкування державного підприємства належить до компетенції Кабінету міністрів України.

Сьогодні Севастопольський морський порт працює в штатному режимі. Діючий голова адміністрації порту Сергій Тараканов виконує свої обов'язки.

"Жодних правових підстав для формування нового порту, підпорядкування йому всієї портової інфраструктури існуючого порту і Севастопольського філіалу ДП «АМПУ» (Адміністрація морських портів України – УНІАН) немає", - говориться в повідомленні.

У прес-службі міністерства також нагадали про поширену раніше у ЗМІ інформації з посиланням на документ, підписаний головою координаційної ради з організації міського управління щодо забезпечення життєдіяльності міста Олексієм Чалим, про створення в Севастополі морського торгового порту з перепідпорядкуванням йому всієї портової інфраструктури, що розташована на території міста і в його акваторії.

Довідка УНІАН. Севастопольський морський торговий порт розташований у південно-західній частині півострова Крим на березі Чорного моря. Порт здійснює комплекс робіт, пов'язаних із морським перевезенням і зберіганням піску, вугілля, генеральних вантажів, металу тощо, а також надає послуги з приймання і обслуговування пасажирських суден, зокрема круїзних. З 2002 року Севастопольський морський торговий порт став членом Асоціації круїзних портів Середземного моря.