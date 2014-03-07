Польща не очікує напливу біженців з України

Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Бартоломєй Сєнкевич, який сьогодні відвідував прикордонні з Україною регіони для перевірки готовності служб на випадок загострення ситуації, повідомляє прес-служба МВС.

Читайте такожМіграційна служба Росії спростувала дані про тисячі біженців з України

"Усе, що до сьогодні мало місце на польських кордонах, у тому числі на польсько-українському кордоні, не свідчить про те, що Польщі загрожує масовий наплив біженців", - сказав міністр.

"Маю враження, що ситуація в Україні, швидше за все, буде заспокоюватися, незалежно від кризи, яка має місце у Криму", - відзначив Сєнкевич.

За даними прес-служби, з початку року заявки на отримання притулку в Польщі подали 76 громадян України.

Читайте такожУ МЗС вкотре спростовують повідомлення російської сторони про біженців з України

За інформацією польської Адміністрації з питань іноземців, торік такі заявки подали 50 українців (у 2012 році - близько 70).

Інформаційне агентство РАР повідомляє, що польська влада підготувала 5 тис. місць, зокрема в санаторіях та школах у прикордонних з Україною регіонах, які можна було б використати для прийому українських біженців.

Водночас Сєнкевич, на якого також посилається агентство, зазначає, що зараз немає потреби в їхньому використанні, оскільки Польща не фіксує жодного напливу людей на кордоні з Україною.

Як повідомляв УНІАН, понад 500-кілометровий кордон Польщі з Україною є найбільшою ділянкою східного кордону Європейського Союзу.

У 2013 році польсько-український кордон перетнули майже 17 млн осіб та 6 млн автомобілів (понад 40% усього руху в наземних пунктах пропуску на східному кордоні Польщі).

Українці є найчисленнішою групою серед усіх іноземців, які живуть, працюють і навчаються у Польщі, а також отримують найбільше польських віз: понад 700 тис. у 2013 році.