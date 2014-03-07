У Лаврова "не розуміють", чому ЄС засуджує намір Росії забрати Крим

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії щодо ситуації навколо України, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

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«Останні озвучені в європейських столицях – Брюсселі, Відні, Страсбурзі - рішення, заяви і плани європейських і євроатлантичних організацій щодо української кризи змушують задуматися над тим, які завдання реально мають на меті наші партнери, які кошти вони готові інвестувати в ім'я їх досягнення і, водночас, на які жертви готові вони самі», - йдеться в документі.

Наголошується, що на рівні двосторонніх відносин з тими ж членами цих організацій російській стороні нерідко говорять про розуміння, бажання працювати справді спільно, не створювати нових бар'єрів.

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«Але, мабуть, коли всі їхні учасники збираються разом, в пошуку взаємоприйнятних рішень гору беруть найбільш гучні, такі, що ставлять власні політичні, економічні й історико-архівні інтереси вище за загальні завдання. Розумні голоси і малих, і великих країн, які дорожать нашими двосторонніми відносинами і реально розуміють спільність цінностей наших народів, втрачаються в голосі натовпу», - вважають в МЗС Росії.

Крім того, наголошується, що західні партнери, активно просуваючи свої ідеї з встановлення контактної групи щодо України, одночасно йдуть на згортання роботи в традиційних форматах і найбільш важливих напрямах взаємодії з РФ.

«Ланцюг подій, свідками яких ми стали, показує, що для досягнення своєї мети наші партнери не гребуватимуть жодними засобами. Уперте втягування України в асоціацію з ЄС, що ігнорує реальний стан українського суспільства, здійснювалося шляхом провокаційної підтримки антиурядових виступів на Майдані. На зміну підписанню угоди між Президентом і лідерами опозиції від 21 лютого, знехтуваної вже наступного дня, прийшло поспішливе визнання нелегітимного київського режиму», - вважають у російським МЗС.

Також наголошується, що Європа «підіграє спробам Києва переключити увагу як «комісарів» «Євромайдану», так і громадської думки з реальних проблем з демократією, дотриманням прав людини та економікою на «кримську кризу». Неначе іншої, західної частини України з її очевидними проблемами, не існує», - йдеться в коментарі.

Наголошується, що 6 лютого в Брюсселі на позачерговому засіданні Європейської ради було «знов упущено можливість дати об'єктивну і чесну оцінку подіям, що відбувалися в Україні». У Москві з подивом ознайомилися з його підсумками, особливо в частині, що стосується загрози запровадження санкцій щодо Росії. Євросоюз повинен чітко розуміти, що будь-які рестриктивні заходи не тільки не залишаться без відповіді, а й ударять по інтересах самого ЄС і його країн-членів. Однаковою мірою це стосується і спроб санкцій з боку НАТО, йдеться в коментарі.

Окрім того, МЗС РФ заявляє, що в «гірших традиціях подвійних стандартів стосовно ситуації в Україні повелися ряд держав-учасниць і виконавчі структури ОБСЄ. Всупереч своєму мандату, ні слова вони не сказали про зростання націоналістичних і неонацистських настроїв і, звичайно ж, «не відзначили» вони силових дій екстремістських сил.

При цьому наголошується, що «погано прикриті спроби закрити очі на злочини, що здійснюються в Києві і на Західній Україні, супроводжуються прагненням тісно відстежувати дії законної кримської влади за самостійним визначенням свого майбутнього, причому в обхід наріжного для ОБСЄ принципу консенсусу, без урахування думок і рекомендацій російської сторони, не чекаючи офіційних запрошень від влади Криму».

В МЗС РФ переконані, міжнародне сприяння стабілізації ситуації в Україні може бути корисним і ефективним, але тільки в тому разі, якщо воно буде об'єктивним. А для цього, насамперед, ОБСЄ повинна «засудити всі насильницькі дії так званих «майданівців», визнати незаконним держпереворот у Києві і почати планомірну, послідовну роботу із сприяння різним політичним силам в Україні у виконанні Угоди від 21 лютого ц.р.».

У російському МЗС також нерозуміння викликають заяви деяких членів Парламентської асамблеї Ради Європи, які говорять про «бажаність» припинення взаємодії з російськими парламентаріями в ПАРЄ шляхом позбавлення їх права голосу або повноважень, а найбільш далекі від реального життя загрожують і відлученням Росії від Ради Європи.

«Розраховуємо, що в європейських і євроатлантичних організаціях в цілому запанує здоровий глузд і вони зможуть реалізувати свою основну роль з досягнення більшої європейської єдності. І що Євросоюз, який намагається не завжди успішно відіграти в Україні лідируючу роль, не піде на кроки, які можуть підірвати довіру до нього як до стратегічного партнера», - заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, до місії ОБСЄ, яка повинна працювати в Україні з 5 по 12 березня, входять 40 представників країн-членів організації.

6 березня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що військових спостерігачів ОБСЄ не пустили на територію Криму.

7 березня спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що підтримає приєднання Криму до Росії.

7 березня глава уряду Польщі заявив, що Європейський Союз може запровадити санкції проти Російської Федерації, якщо вона найближчим часом не змінить свою позицію в справі захопленого її військами українського півострова Крим.