У Яготині через пожежу загинуло четверо дітей

В місті Яготин через пожежу загинуло четверо дітей у віці від 1 до 7 років.

"О 21 год. 40 хв. 8 березня в м. Яготин у приватному житловому будинку виникла пожежа на площі 16 м2, внаслідок якої, від отруєння продуктами горіння загинуло 4 дитини (2007-2013 р.н.). О 22 год. 12 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано" , - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС. Причина пожежі встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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