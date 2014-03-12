Спікер ВР АРК повідомив, що влітку в Криму влаштують "російський сезон"
13:37, 12 березня 2014Політика
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Володимир Константинов закликав росіян відпочивати в кримських здравницях
Константинов закликав росіян відпочивати в Криму
Голова Верховної ради Криму Володимир Константинов закликав росіян приїжджати відпочивати до кримських здравниць, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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"Я дякую регіонам Росії, які сьогодні надають підтримку Криму, та, користуючись нагодою, хотів би звернутися до громадян Росії - відправляйте дітей, своїх близьких і родичів до нас в Крим, підтримайте наші оздоровниці, відпочивайте у нас, купуйте туристичні путівки", - сказав він.
Константинов повідомив, що в Криму влітку влаштують "російський сезон".
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