Комісія ВР з підготовки мовного закону до 30 березня прозвітує про роботу - Кошулинський

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це заявив голова комісії, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський, коментуючи результати сьогоднішнього засідання комісії.

За його словами, кворум на засіданні відбувся, подетально обговорювалися пропозиції.

«Зараз іде процес обговорення «тіла» закону і поправок, які народні депутати надали або які ще надходять. Це тільки перші кроки в обговоренні, і сподіваюся, що вони будуть максимально швидкі й ефективні», - сказав заступник голови парламенту. При цьому він висловив думку, що норми законопроекту широко обговорюватимуться громадськістю.

«Проект документа із поправками буде направлений до Венеціанської комісії», - повідомив Кошулинський.

Торкаючись питання відсутності на засіданнях комісії деяких народних депутатів, Кошулинський зауважив, що ВР буде запропоновано розглянути питання про «ефективність або неефективність роботи комісії», «зважаючи на присутність та відсутність її членів, які, на превеликий жаль, часом уникають роботи, через що зникає можливість у повній формі і в повному змісті проводити обговорення». «Я доповім це голові Верховної Ради України і, напевне, вийду з цією пропозицією до народних депутатів України», - додав він.

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Втім, за словами Кошулинського, у комісії, відповідно до постанови ВР, ще є час для роботи - до 30 березня.

«Відповідно до 30-го числа цього місяця робота комісії триватиме. 30 березня ми завершимо роботу в будь-якій формі або не завершимо. Тоді ми доповімо Верховній Раді про стан та якість роботи всіх членів комісії», - сказав Кошулинський.

Він нагадав, що за основу при напрацюванні нової редакції закону взятий проект Закону «Про порядок застосування мов в Україні», розроблений групою експертів під головуванням екс-президента Леоніда Кравчука. Хоча цей документ не ідеальний, зауважив Кошулинський, але є найбільш компромісним із тих, що розглядалися.

Комісія продовжить свою роботу 27 березня.