ЗМІ: Нестор Шуфрич через фірми-«прокладки» виводить активи у Швейцарію

Про це розповів голова швейцарського відділу Transparency International Жан П’єр Мін, про що він розповів виданню Sonntag Zeitung.

Фірма зареєстрована з метою «тримати і управляти інвестиціями у вітчизняних та зарубіжних компаніях та торгувати товарами будь-якого роду», передає Радіо Свобода.

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Уставний фонд компанії – 100 тисяч швейцарських франків. Вона не має жодного співробітника у штаті. Третій її співвласник за документами – юрист Патрік Стах.

Він запевнив, що знає про репутацію Шуфричів в Україні і що швейцарський банк, перевіривши походження грошей з уставного капіталу, – не знайшов слідів відмивання коштів.

«На сьогоднішній день, компанія Real Holding Group AG не отримала жодних активів або акцій. Кожен рух ретельно досліджується банком, який обслуговує рахунки компанії», – розповів Партік Стах в коментарі швейцарському виданню Sonntag Zeitung.

В Україні з родиною Шуфричів пов’язана компанія зі схожою назвою –ТОВ «Реал Груп», її засновники – Нестор Шуфрич та Вячеслав Черепаня, передає видання. За інформацією у ЗМІ, ця компанія через ТОВ «Ласпі» причетна до захоплення стоянкового пункту для суден, що знаходиться біля мосту Патона у Києві, на Видубицькому озері.

Окрім того, В’ячеслав Черепаня разом із Марією Шуфрич (вже покійна мати Нестора Шуфрича) – значаться співзасновниками благодійного фонду «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського».

Цей фонд ще у 2000 році отримав в оренду на 49 років відому садибу Сікорських у Києві за адресою вулиця Ярославів Вал 15-Б. Нові орендарі зобов’язались реставрувати напізруйновану садибу протягом трьох років, утім цього досі не зроблено.

Поки швейцарська компанія родини Шуфричів Real Holding Group Ltd нагадує просту «поштову скриньку» – відсутній штат та реальний офіс. Утім, Олександр Шуфрич, як близький родич народного депутата, та В’ячеслав Черепаня, як його близький партнер, – обидва підпадають під дію директиви ЄС про прискіпливу увагу до грошей «політично значимих осіб».

«Українські політики відкривають фірми-«прокладки» в Швейцарії, як правило, слугують для швидкого переводу сумнівних активів із України за кордон. Це найбільше стосується компаній із не до кінця зрозумілими функціями, які не мають людей у штаті», – зазначив П’єр Мін.