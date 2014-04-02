Україна виконала зобов'язання щодо захисту російської мови - Рада Європи

Про це йдеться в заяві Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов і мов меншин, текст якого переданий ЄС-плюс.

«Що стосується російської мови, то більшість зобов'язань, обраних Україною в рамках Хартії, виконані, або частково виконані. Разом з тим деякі зобов'язання в рамках Хартії все ще мають бути реалізовані для білоруської, болгарської, кримсько-татарської, гагаузької, німецької, грецької, угорської, молдавської, польської, румунської та словацької мов, а також ідиш», - написано в заяві.

У заяві написано, що захист мов меншин в Україні залишається на високому рівні, при цьому останнім часом були відзначені деякі поліпшення щодо використання мов меншин у ЗМІ.

Що стосується російської мови, то, на думку експертів, певні недоліки є в питаннях використання російської мови в судовій системі та в органах влади.

Читайте такожМЗС України пропонує Росії провести референдум і дати більше свободи суб'єктам федераціїРазом з тим, що стосується інших мов меншин, то тут необхідна низка поліпшень.

Так, незважаючи на наявність національних шкіл, де викладання ведеться українською та мовою меншин, Комітет зазначає, що навчання існує не всіма мовами меншин, захист яких взяв на себе Київ в рамках Хартії.

Крім того, згідно із заявою, за винятком російської, угорської та румунської мов інші мови меншин не використовуються місцевими і регіональними органами влади.

Експерти також відзначили, що використання російської мови в судових органах є в цілому задовільним, чого не скажеш про решту 12 мов меншин.

У заяві також наголошується, що в останні роки в Україні скоротилося мовлення засобів масової інформації на мовах меншин. Деяке збільшення трансляцій було відзначено лише угорською, румунською та словацькою мовами.

Експерти також зазначили, що закон про мови, який викликав велику увагу політиків і засобів масової інформації, в основному використовувався для російської мови, але не застосовувався для захисту інших мов меншин.

«Важливо, щоб українська влада зробила активні кроки, щоб забезпечити застосування закону про мови до всіх мов меншин, позначених при ратифікації Конвенції. Такі кроки, для кожної мови, включають визначення місцевих адміністративних одиниць, де цей закон повинен застосовуватися», - написано в заяві.