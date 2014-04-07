ЗМІ: Компанія нелегітимного губернатора Севастополя вільно веде бізнес у Європі та США

Про це повідомляє Лівий берег з посиланням на The Wall Street Journal.

Раніше Євросоюз вніс його ім'я у список українців і росіян, яким буде заборонено в'їзд і чиї активи будуть заморожені на території ЄС. Канада також включила його в такий список.

Компанія Олексія Чалого "Таврида-Електрик" відкрила павільйон на промисловому ярмарку Hannover Messe в Німеччині 6 квітня. Компанія продовжує працювати в Європі, США і Канаді, незважаючи на санкції. Тільки в Естонії, де працює близько 60 осіб із "Тавриди-Електрик", роботу компанії зупинили.

Читайте такожПрезидент Чехії готовий підтримати найжорсткіші санкції проти РосіїЖурналісти WSJ звернулися по коментарі до Мінфіну США, але так і не отримали відповіді. У Міненерго Німеччини повідомили, що санкції стосувалися персонально Олексія Чалого, стосовно компанії "Таврида-Електрик", то чиновники не можуть коментувати її роботу. В офісі Євросоюзу пояснили, що кожна з країн ЄС застосовує санкції по-своєму.

Компанія "Таврида-Електрик" отримує близько $300 млн доходів на рік, близько половини надходжень забезпечує російський ринок. Бізнесом за межами Росії управляє дочірнє підприємство у Швейцарії, яка не входить до Євросоюзу і не застосовувала санкцій до Чалого.

Читайте такожРосійські банки через санкції Заходу бояться працювати в Криму Громадянин Росії Олексій Чалий був оголошений керівником Севастополя на мітингу сепаратистів 23 лютого, після чого депутати місцевої міськради придумали для нього посаду керівника координаційної ради з розробки положення про виконком. Коли Росія отримала повний контроль над Кримом, саме Чалий від імені Севастополя підписував договір з Володимиром Путіним. 1 квітня депутати-сепаратисти Севастополя призначили його в.о. губернатора міста.

Олексій Чалий довго здійснював антиукраїнську пропаганду в Севастополі, в чому сам зізнавсяв інтерв'ю журналу "Русский репортер": "Працювали люди над тим, щоб Україна в Севастополі не сприймалася, - каюся, я не останню скрипку в цьому грав".

Чалий контролює в Севастополі місцевий телеканал НТС, сайт sevastopol.su, має вплив на популярний forum.sevastopol.ua. Він також вклав гроші в реконструкцію оборонної споруди часів Другої світової війни - 35-ту берегову батарею, де 2012 року було відкрито історичний музей з безкоштовним входом. Олексій Чалий також сприяв виходу шести підручників про історію Севастополя, які поширювали по школах міста, зйомкам патріотичних фільмів про історію міста, розробці навчальних програм для школярів і студентів. Окрім того, люди Чалого курирували роздачу в місті чорно-оранжевих стрічок на згадку про радянських ветеранів.

Олексій Чалий - онук радянського адмірала, який переїхав до Севастополя 1949 року, і син радянського інженера- винахідника, чиї розробки стали основою для бізнесу компанії "Таврида-Електрик".