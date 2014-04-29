Мер Харкова Геннадій Кернес успішно переніс переліт до Ізраїлю, куди його направили на лікування після замаху.

Про це прес-секретар мера Тетяна Грузинська повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"На 9 ранку: Кернес в центральному госпіталі Хайфи, переліт пройшов добре", - написала вона.

Також Грузинська уточнює, що ізраїльські лікарі прибули до Харкова близько першої години ночі.

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"Спільний консиліум зазначив початок виходу з шоку та стабілізацію життєвих показників (Геннадія Кернеса - УНІАН). Тому прийняли рішення летіти", - повідомляє прес-секретар. - В Ізраїлі величезний успішний досвід лікування таких поранень. Сподіваємося на краще".

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 квітня, невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітини та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги. За словами хірурга, який оперував Кернеса, загроза для життя пацієнта ще залишається. За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.