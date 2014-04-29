Кернес успішно переніс переліт до Ізраїлю
Геннадій Кернес прибув до Ізраїлю на лікування.
Мер Харкова Геннадій Кернес успішно переніс переліт до Ізраїлю, куди його направили на лікування після замаху.
Про це прес-секретар мера Тетяна Грузинська повідомила на своїй сторінці в Facebook.
"На 9 ранку: Кернес в центральному госпіталі Хайфи, переліт пройшов добре", - написала вона.
Також Грузинська уточнює, що ізраїльські лікарі прибули до Харкова близько першої години ночі.
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"Спільний консиліум зазначив початок виходу з шоку та стабілізацію життєвих показників (Геннадія Кернеса - УНІАН). Тому прийняли рішення летіти", - повідомляє прес-секретар. - В Ізраїлі величезний успішний досвід лікування таких поранень. Сподіваємося на краще".
Як повідомляв УНІАН, учора, 28 квітня, невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітини та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги. За словами хірурга, який оперував Кернеса, загроза для життя пацієнта ще залишається. За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.