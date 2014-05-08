У Пенсійному фонді розповіли, що буде із пенсіями на Донбасі

Про це сказала Наталія Королевська після зустрічі з начальником Головного Управління Пенсійного фонду в Донецькій області Олегом Чаусом.

«Я щиро вдячна всім працівникам Пенсійного Фонду, місцевих відділень «Укрпошти», а також «Ощадбанку», які в таких важких умовах не відмовляються від своєї роботи і мужньо виконують свої обов'язки. Сьогодні їх злагоджена робота дуже важлива для сотень тисяч пенсіонерів регіону», - сказала вона.

Наталія Королевська також наголосила на важливості роботи співробітників «Укрпошти», які без страху розносять пенсії та інші соціальні допомоги навіть до «гарячих» точок області, таких як Слов'янськ та Краматорськ.

«Сьогодні дуже важливо, щоб пенсії виплачувалися регулярно, адже для сотень тисяч пенсіонерів сходу це єдине джерело доходів. Тому ми готові надавати всіляку посильну допомогу, щоб управління ПФ могло безперебійно виконувати свої функції і своєчасно доставляти пенсії», - сказала вона.