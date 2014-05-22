Bloomberg: В України є вибір: стати на коліна або голодувати

Про це йдеться у статті Марка Чемпіона під назвою «В України є вибір: стати на коліна або голодувати» на сайті Bloomberg.com.

З розпадом Радянського Союзу, корумповані еліти України, нездатні зробити вибір між дешевим російським газом і політичною незалежністю, намагалися отримати і те і інше. Коли Президент України Віктор Янукович був змушений зробити свій вибір в минулому році, він його зробив на користь дешевого газу.

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Це привело в лють багатьох українців, бо вони розуміли, що цей вибір означав корупцію в інститутах влади і васальну залежність від Росії, тому вони скинули Януковича. Тим не менш, тісно пов'язані між собою питання про те, до якої міри Україна може бути незалежною і скільки вона повинна платити за газ, залишаються без відповіді.

Наступна газова війна може розгорітися вже 3 червня, якщо російський Газпром, як і обіцяє, скоротить постачання газу в Україну, а, отже, і в Європейський Союз.

Щоб зрозуміти, як буде проходити ця війна за трубопровід, я вирушив до глави правління НАК Нафтогаз України. Андрій Коболєв, досить відкритий 36-річний молодий чоловік, - нове обличчя компанії, яка була однією з найбільш корумпованих у світі. (Скільки вкрали його попередники? «Мільярди», - сказав він.)

Нафтогаз зіткнувся з двома загрозами. Перша з них - підвищення Газпромом ціни на газ - з 268.50 дол. (стільки Україна платила протягом останніх тижнів правління Януковича) до 486,50 дол. (стільки Газпром хоче, щоб Україна платила з 2 червня). Друга загроза - проект «Південний потік», який передбачає будівництво трубопроводу з Росії в Європу в обхід України. Цей трубопровід може бути введений в експлуатацію вже в 2017 р., що позбавить Україну важелів впливу в процесі переговорів про ціну і позбавить Нафтогаз близько 20 млрд. дол.

Економіка України залишається тим же, чим вона була за часів Радянського Союзу: придатком російської газової промисловості. Доходи Нафтогазу складають 8 % внутрішнього валового продукту України. Продукція хімічних і металургійних заводів на неспокійному сході України становить майже половину українського експорту. Ці заводи споживають половину імпортованого газу. У разі якщо ціна на газ зросте до 486,50 дол., хімічні заводи доведеться закрити. Багато металургійних підприємств перейдуть з газу на вугілля, але це теж буде мати свою ціну.

Уряд України заявляє, що сума 268.50 дол. є коректною ринковою ціною. Він хоче, щоб цей спір дозволив арбітражний суд у Швеції, а поки рішення суду не буде винесено, Україна буде платити за газ за старою ціною.

Оскільки " Газпром " є єдиним постачальником, в Україні не існує газового ринку. Коболєв стверджує, що, згідно з попереднім рішенням арбітражного суду у подібних випадках, правильна ціна повинна розраховуватися виходячи з ціни на газ в географічно найближчій країні, в якій є диверсифікований газовий ринок, у даному випадку це Німеччина.

Німеччина останнім часом платила в середньому близько 320 дол. за тисячу кубометрів газу. Відніміть вартість транзиту через Україну (30 - 33 дол.), і від українського кордону до Німеччини (ще 40 дол., оцінює Коболєв), і ви отримаєте ціну в 250 дол. за тисячу кубометрів газу. Це навіть менше, ніж «васальна» знижка для Януковича.

Це, можливо, справедливо, але це всього лише фантазія: Україна залишена на милість монопольного постачальника. Тому, після нашої розмови Коболєв виїхав до Словаччини, щоб спробувати переконати представників словацької газотранспортної компанії Eustream змінити напрямок газового потоку в деяких маловикористовуваних трубопроводах. Це відкрило б Нафтогазу доступ до більш ніж 30 млрд. кубометрів газу, який Газпром продає країнам ЄС за більш низькою ціною, ніж Україні.

На жаль для України, дочірнє підприємство Газпрому контролює перемикачі потоку в Словаччині. Газпром підписав контракт з Eustream про заборону реверсних поставок газу, щоб ізолювати газовий ринок України від конкурентів. Коболєв хоче, щоб представники ЄС заявили, що даний договір створює перешкоди для вільної конкуренції, і, отже, є незаконним, але його не чують.

Єдиний козир, який залишився в України, це транзит російського газу в ЄС: якщо Газпром зменшить постачання в Україну, але Нафтогаз продовжить відбирати газ, зменшаться і поставки газу в ЄС.

Росія розробила проект «Південний потік», щоб позбавити Україну цього козиря. Це другий трубопровід, який Президент Росії Володимир Путін вирішив побудувати після попереднього газового конфлікту з Україною. Частка експорту російського газу в ЄС, який транспортується через Україну знизився з 93 % до 2000 р. до менш ніж 50 % в основному за трубопроводу «Північний потік», який проходить по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Якщо трубопровід «Південний потік» буде повністю побудований і наповнений, Газпром більше не буде потребувати в українському транзиті, в результаті чого величезні українські трубопроводи можуть стати порожніми і марними.

«Це і є кінцева мета Газпрому», - говорить Коболєв. «Стратегія Газпрому полягає в тому, щоб збільшити свій транзитний потенціал, наприклад подвоїти розміри свого експорту. За допомогою цього інструменту вони завжди зможуть вибирати транзитні маршрути і таким чином чинити тиск не тільки на Україну, але і на нових транзитних партнерів, таких як Болгарія, Сербія, Угорщина і Словенія.

Коболєв вважає, що Росія зайняла жорстку позицію в переговорах про ціну, тому що вона хоче перекрити подачу газу 3 червня, щоб продемонструвати урядам країн ЄС та Європейської комісії, що будівництво «Південного потоку» має важливе значення для їх енергетичної безпеки.

Таким чином, можливо Україні скоро доведеться зробити вибір: зіткнуться з убогістю, причиною якої стане закриття підприємств через занадто високих цін на газ, або прийняти політичні вимоги Росії. Єдиним виходом у довгостроковій перспективі для по-справжньому незалежної України може стати повне реформування економіки та диверсифікації джерел енергії.

Такі зміни, однак, будуть суперечити корисливим інтересам деяких представників влади і олігархів, і розпалювати конфлікт на сході України, де працівники заводів втратять свої робочі місця. Швидше за все, олігархи, які продовжують домінувати в Україні, вже склали нову угоду з Росією, щоб відкласти той день, коли доведеться робити вибір між дешевим газом і незалежністю країни, принаймні, поки «Південний потік» не буде побудований.