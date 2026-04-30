Кінець епохи круглих зарядок: у Європі заборонили продавати ноутбуки без USB-C

Директива, згідно з якою наприкінці 2024 року всі смартфони мають бути оснащені зарядним пристроєм USB-C, набула чинності також і для ноутбуків.

28 квітня 2026 року в країнах Європейського Союзу офіційно набуло чинності нове правило: усі нові ноутбуки, що надходять у продаж, повинні підтримувати зарядку через USB-C. Про це повідомляє GSMArena.

Це фінальний етап реалізації директиви ЄС про "єдиний стандарт для зарядних пристроїв", яка раніше вже торкнулася смартфонів, планшетів та іншої електроніки. Тепер стандарт поширюється і на ноутбуки.

Якщо виробники не виконують вимогу, офіційний продаж їхніх ноутбуків на території ЄС стає незаконним. При цьому закон не забороняє встановлювати будь-які інші роз'єми на додаток до обов'язкового. Головне – щоб заряджати техніку можна було через USB-C.

З цього правила передбачені винятки: ігрові та інші ноутбуки, які споживають понад 100 Вт, можуть, як і раніше, використовувати традиційні круглі роз'єми живлення на кшталт DC jack.

Головна мета ініціативи – скоротити кількість електронних відходів та спростити життя користувачам. За оцінками ЄС, єдиний стандарт дозволить щорічно зменшувати обсяг e-waste приблизно на 11 тисяч тонн і заощадити споживачам сотні мільйонів євро.

Крім того, виробники зобов'язані пропонувати пристрої як із зарядним пристроєм, так і без нього – це також спрямовано на скорочення зайвих покупок і відходів.

У перспективі Євросоюз має намір заборонити ноутбуки з незнімними батареями, щоб у користувачів не було жодних труднощів із їхньою заміною. До речі, з лютого 2027 року це правило набирає чинності для смартфонів.

Також Євросоюз хоче змусити Apple відкрити код iOS, щоб вона "стала схожою на Android". Якщо Купертіно не дотримуватиметься цих вимог, то їм загрожує штраф у розмірі до 10% від річного доходу.

