Майбутній флагманський смартфон Google розчарував користувачів ще до виходу

За даними джерела, Pixel 11 знову зробить ставку не на продуктивність, а на ШІ-завдання та оптимізацію.

У мережі з'явилася нова інформація про майбутній процесор Google – Tensor G6, яким будуть оснащені флагмани Pixel 11. І судячи з витоку, однією з головних проблем нових "Пікселів" знову буде продуктивність в іграх.

За інформацією 9to5Google, замість сучасного GPU Tensor G6 буде оснащений графічним ядром PowerVR CXT-48-1536, яке дебютувало ще в 2011 році. Чи йдеться про звичайну версію GPU або про якусь його модернізовану версію, не згадується.

Відносно CPU ситуація виглядає більш багатонадійно: процесор отримає актуальні ядра ARM, включаючи C1 Ultra і C1 Pro. Також у складі SoC очікується новий співпроцесор безпеки Titan M3, який відповідає за захист даних, зокрема ключі шифрування та біометрію.

Відео дня

Головна претензія до Tensor-чіпів залишається колишньою: Google робить ставку на ШІ, обробку фото та енергоефективність, але жертвує "сирою" потужністю графіки. Якщо витік підтвердиться, Pixel 11 може знову виявитися пристроєм з потужним чіпом для повсякденних завдань та ШІ, але слабкішим за конкурентів в іграх та графічно важких сценаріях.

Тести показали, що продуктивність флагманів Pixel 10 у навіть не найвимогливіших на сьогодні іграх, таких як Genshin Impact, виявилася напрочуд низькою. А топова модель Pixel 10 Pro XL "буквально вмирає", якщо на ній грати в Genshin Impact.

Раніше інсайдери розкрили дизайн базового Pixel 11. Пристрій збереже концепцію минулих поколінь, але отримає помітно зменшені рамки навколо екрану та повністю чорний блок камер.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

