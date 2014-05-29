Арбузова оголошено в розшук
МВС на виконання постанови Генпрокуратури офіційно оголосило в розшук колишнього першого віце-прем'єр-міністра України, екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.
Як зазначив співрозмовник агентства, на даний момент Сергія Арбузова оголошено у внутрішньоукраїнський розшук, оскільки судом щодо нього ще не винесено рішення про обрання запобіжного заходу.
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Як повідомляв УНІАН, 23 травня Головне слідче управління Генеральної прокуратури України заявило про оголошення Арбузова в розшук.
Так, за даними прес-служби ГПУ, постанову про розшук направлено до Міністерства внутрішніх справ України для виконання.
Раніше в Генпрокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями НБУ при створенні телеканалу «Банківське телебачення».
Екс-голова Нацбанку України підозрюється у розтраті майже 120 млн грн державних коштів при створенні телеканалу БТБ.
"Встановлено, що у червні 2011 року керівництво НБУ прийняло рішення про створення телевізійного каналу (товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення»), який би висвітлював діяльність установи за кошти НБУ зі статутним фондом 10 млн грн. При цьому упродовж 2011-2012 років виділялися значні кошти з державного бюджету – більш ніж 117 млн грн для забезпечення функціонування телеканалу, які спрямовувалися на закупівлю обладнання, надання послуг, тощо", - пояснили в ГПУ.
Колишньому голові НБУ повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також перевіряється причетність інших службових осіб НБУ до вчинення протиправних дій.
Довідка УНІАН. У червні 2011 року НБУ очолював Сергій Арбузов, якого у січні 2013 року змінив на цій посаді Ігор Соркін.
Водночас наприкінці квітня цього року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що колишній перший віце-прем'єр Арбузов вже оголошений у міжнародний розшук.