Нацгвардія підтвердила інформацію про захоплення полку ППС у Луганську

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацгвардії.

"Під час тривалого протистояння повністю знищено у вогні автомобільний парк та приміщення штабу військової частини, вогнем пошкоджено казарму правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Обстріл терористи вели із важкого озброєння: автоматів, кулеметів мінометів та гранатометів, також працювали снайпери.

Читайте такожУ Луганську більше 300 терористів штурмують полк Нацгвардії"Правоохоронці відстрілювалися, доки не використали весь боєзапас, бій вели до останнього набою. Серед правоохоронців три бійці правопорядку поранено", - інформує сайт Нацгвардії.

Водночас, серед нападників – близько 20-ти поранених та шестеро вбитих.

За даними Нацгвардії, на даний час особовий склад військової частини передислоковується у інше безпечне місце.

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що після взяття штурмом частини бойовики вишикували бійців на плацу.