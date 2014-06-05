Семиноженко подав у відставку

За словами Семиноженка, сьогодні приймаються непродумані рішення щодо реформування органів влади, відповідальних за науку і інновації. До того ж, ці рішення приймаються кулуарно, без врахування професійної думки провідних науковців України.

«Як людина, все життя якої пов’язане з наукою, яку турбує її майбутнє, майбутнє людей, що задіяні в цій сфері, майбутнє України, економічний розвиток якої напряму залежить від наукових доробок, не хочу бути причетним до розвалу державної системи управління наукою», - йдеться в заяві.

Водночас, в заяві Володимир Семиноженко підкреслив необхідність посилення інноваційного блоку Уряду. «Проведення адміністративної реформи – це шанс надати науці та інноваціям саме того статусу, який вони мають в усіх провідних країнах – локомотива економічного розвитку», - заявив він.

Також, у своїй заяві Володимир Семиноженко запевнив, що не залишає активної діяльності і має намір і в подальшому докладати всіх зусиль до справи державного будівництва ,зокрема, реформування наукової та науково-технічної сфери.

Довідково: Наприкінці квітня Президент Національної академії наук України Борис Патон, в.о. Президента Національної академії аграрних наук Ярослав Гадзало, Президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк, Президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, Президент Національної академії правових наук Василь Тацій, Президент Національної академії мистецтв Андрій Чебикін направили на адресу Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка лист, в якому заявили, що формуванням і реалізацією державної політики у сфері науки, інновацій та інформатизації повинен займатися центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який би підпорядковувався безпосередньо Кабінету Міністрів. На їхню думку, цей орган доцільно утворити на базі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації.

Крім того, сьогодні в профільному Комітеті ВРУ знаходиться Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», розроблений Держінформнауки з урахуванням пропозицій громадськості, який передбачає створення окремого центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом, що відповідатиме за формування і реалізацію державної політики в сфері наукової та науково-технічної діяльності.

4 червня Президія НАН України на своєму засіданні ініціювала розгляд запропонованого МОН питання щодо ліквідації Держінформнауки з одночасним створенням Національного агентства з електронного урядування і перепідпорядкування окремих департаментів Агентства МОН. Академіки обурені фактом усунення наукової громадськості та національних академій від участі у вирішенні долі наукової сфери. Вони вважають неприпустимим подібні кулуарні рішення.

Запрошення на зустріч з громадськістю щодо обговорення ініціатив з приводу державного управління у сфері науки, інновацій та інформатизації Міністр освіти і науки проігнорував.